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https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/nauka-i-nemnogo-magii-rossiyskie-restavratory-o-spasenii-postradavshikh-v-pozhare-kartin-1053701987.html
Наука и немного магии: российские реставраторы о спасении пострадавших в пожаре картин
Наука и немного магии: российские реставраторы о спасении пострадавших в пожаре картин
Sputnik Абхазия
Почти 4000 хранившихся в здании Союза художников Абхазии работ погибли во время пожара в январе 2024 года. 10.02.2025, Sputnik Абхазия
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В Абхазию снова прибыли реставраторы из России. Их цель — спасение работ, пострадавших во время пожара и в результате его тушения в здании Союза художников Абхазии в январе 2024 года. По мнению специалистов, более 50% пострадавших работ подлежит восстановлению, но необходимо подобрать подходящую методику. Эти задачи будут распределены среди нескольких групп специалистов высшей категории. Сколько на это понадобится времени, пока сказать сложно. Во многих случаях требуется достаточно серьезная работа, но эта задача выполнима, и сейчас специалисты рассматривают возможность перевозки картин для дальнейшего их восстановления в России.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео

Наука и немного магии: российские реставраторы о спасении пострадавших в пожаре картин

20:01 10.02.2025
© Видео /Sputnik
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Почти 4000 хранившихся в здании Союза художников Абхазии работ погибли во время пожара в январе 2024 года.
В Абхазию снова прибыли реставраторы из России. Их цель — спасение работ, пострадавших во время пожара и в результате его тушения в здании Союза художников Абхазии в январе 2024 года.
По мнению специалистов, более 50% пострадавших работ подлежит восстановлению, но необходимо подобрать подходящую методику. Эти задачи будут распределены среди нескольких групп специалистов высшей категории.
Сколько на это понадобится времени, пока сказать сложно. Во многих случаях требуется достаточно серьезная работа, но эта задача выполнима, и сейчас специалисты рассматривают возможность перевозки картин для дальнейшего их восстановления в России.
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