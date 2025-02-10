https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/temerina-i-gorbunova-rasskazali-o-perspektivakh-restavratsii-sgorevshikh-v-natsgaleree-kartin--1053692917.html
Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин
Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин
Sputnik Абхазия
Заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря Ольга Темерина и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра... 10.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-10T14:59+0300
2025-02-10T14:59+0300
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Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин
Sputnik Абхазия
Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин
Российские специалисты побывали в Сухуме и провели подготовительные работы для восстановления картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее. Где будет проходить реставрация, в России или в Абхазии, специалисты ответить не могут, переговоры еще идут. По их словам, восстановление картин займет много лет, причем реставрации подлежат не все из них. Однако, они не исключили, что в случае, если все пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.Все подробности в эфире радио Sputnik сообщили Ольга Темерина, заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря, и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра Светлана Горбунова. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, реставрация, картины, россия, аудио
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Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин
14:59 10.02.2025 (обновлено: 15:29 10.02.2025)
Заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря Ольга Темерина и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра Светлана Горбунова в эфире радио Sputnik рассказали, как будут восстанавливать обгоревшие картины.
Российские специалисты побывали в Сухуме и провели подготовительные работы для восстановления картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее. Где будет проходить реставрация, в России или в Абхазии, специалисты ответить не могут, переговоры еще идут. По их словам, восстановление картин займет много лет, причем реставрации подлежат не все из них. Однако, они не исключили, что в случае, если все пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.
Все подробности в эфире радио Sputnik сообщили Ольга Темерина, заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря, и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра Светлана Горбунова.