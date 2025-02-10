https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/temerina-i-gorbunova-rasskazali-o-perspektivakh-restavratsii-sgorevshikh-v-natsgaleree-kartin--1053692917.html

Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин

Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин

Sputnik Абхазия

Заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря Ольга Темерина и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра... 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T14:59+0300

2025-02-10T14:59+0300

2025-02-10T15:29+0300

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Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин Sputnik Абхазия Темерина и Горбунова рассказали о перспективах реставрации сгоревших в Нацгалерее картин

Российские специалисты побывали в Сухуме и провели подготовительные работы для восстановления картин, уцелевших при пожаре в Национальной картинной галерее. Где будет проходить реставрация, в России или в Абхазии, специалисты ответить не могут, переговоры еще идут. По их словам, восстановление картин займет много лет, причем реставрации подлежат не все из них. Однако, они не исключили, что в случае, если все пройдет успешно, будет организована выставка восстановленных работ.Все подробности в эфире радио Sputnik сообщили Ольга Темерина, заместитель директора по науке реставрационного Центра имени академика Грабаря, и руководитель реставрационной мастерской живописи Центра Светлана Горбунова. Слушайте подкаст.

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