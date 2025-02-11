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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Sputnik Абхазия
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии пройдут сегодня в эфире АГТРК. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T20:44+0300
2025-02-11T20:44+0300
2025-02-11T20:44+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053717705_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_524ae870570a3639ad3ccebe7d51f128.jpg
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии пройдут сегодня в эфире АГТРК. Трансляция запланирована на 21:00. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, видео
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии пройдут сегодня в эфире АГТРК.
Трансляция запланирована на 21:00.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.