https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/debaty-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-pryamaya-translyatsiya-1053717267.html

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии. Прямая трансляция

Sputnik Абхазия

Дебаты кандидатов в президенты Абхазии пройдут сегодня в эфире АГТРК. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T20:44+0300

2025-02-11T20:44+0300

2025-02-11T20:44+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

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Дебаты кандидатов в президенты Абхазии пройдут сегодня в эфире АГТРК. Трансляция запланирована на 21:00. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.

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