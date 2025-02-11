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Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии прошел в Сухуме
Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии прошел в Сухуме
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии состоялся в Сухумском кафедральном соборе. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии состоялся в Сухумском кафедральном соборе. Его провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). Священнослужитель призвал общество в канун выборов к спокойствию и благоразумию.В ходе приняли участие сотни православных верующих Абхазии. Ранее Бадра Гунба инициировал и предложил подписать соглашение о признании результатов выборов президента всеми кандидатами и призвал к недопустимости силового противостояния в обществе.
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Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии прошел в Сухуме
14:12 11.02.2025 (обновлено: 14:36 11.02.2025)
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии состоялся в Сухумском кафедральном соборе.
Его провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).
Священнослужитель призвал общество в канун выборов к спокойствию и благоразумию.
"Это молитва, обращенная к Богу, чтобы в нашей стране был мир, не было противостояния и все вопросы решались путем слова", — отметил Виссарион.
В ходе приняли участие сотни православных верующих Абхазии.
Ранее Бадра Гунба инициировал и предложил подписать соглашение о признании результатов выборов президента всеми кандидатами и призвал к недопустимости силового противостояния в обществе.