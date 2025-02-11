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Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии прошел в Сухуме

Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии состоялся в Сухумском кафедральном соборе. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Крестный ход о мире и благополучии в Абхазии состоялся в Сухумском кафедральном соборе. Его провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). Священнослужитель призвал общество в канун выборов к спокойствию и благоразумию.В ходе приняли участие сотни православных верующих Абхазии. Ранее Бадра Гунба инициировал и предложил подписать соглашение о признании результатов выборов президента всеми кандидатами и призвал к недопустимости силового противостояния в обществе.

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