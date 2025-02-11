https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/takie-obstoyatelstva-delba-i-kvekveskimi-o-poezdke-v-tsentr-mashuk-1053703517.html

Такие обстоятельства: Делба и Квеквескири о поездке в Центр "Машук"

Такие обстоятельства: Делба и Квеквескири о поездке в Центр "Машук"

Sputnik Абхазия

С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. В российский Центр... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Делба и Квеквескими о поездке в Центр "Машук" Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Делба и Квеквескими о поездке в Центр "Машук"

С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. В российский Центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии. Что включала в себя программа и как она может повлиять на качество образования в республике? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали участники программы: директор средней школы №1 города Сухум Нонна Делба и заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири.Слушайте подкаст.

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