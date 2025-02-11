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Такие обстоятельства: Делба и Квеквескири о поездке в Центр "Машук"
Такие обстоятельства: Делба и Квеквескири о поездке в Центр "Машук"
Sputnik Абхазия
С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. В российский Центр... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T10:33+0300
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Такие обстоятельства: Делба и Квеквескими о поездке в Центр "Машук"
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Делба и Квеквескими о поездке в Центр "Машук"
С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. В российский Центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии. Что включала в себя программа и как она может повлиять на качество образования в республике? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали участники программы: директор средней школы №1 города Сухум Нонна Делба и заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, россия, образование, аудио
Такие обстоятельства: Делба и Квеквескири о поездке в Центр "Машук"
10:33 11.02.2025 (обновлено: 10:43 11.02.2025)
С 6 по 9 февраля в Центре знаний "Машук" на Ставрополье проходила программа повышения квалификации для учителей и директоров школ Абхазии. В российский Центр было направлено более 250 представителей образовательной сферы Абхазии.
Что включала в себя программа и как она может повлиять на качество образования в республике? Об этом в эфире радио Sputnik рассказали участники программы: директор средней школы №1 города Сухум Нонна Делба и заместитель завотделом образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири.