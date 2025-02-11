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Житель Гагрского района задержан по подозрению во ввозе наркотиков
Житель Гагрского района задержан по подозрению во ввозе наркотиков
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Житель села Махадыр Ишхан Урумян задержан по подозрению во ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД. 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T19:58+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Житель села Махадыр Ишхан Урумян задержан по подозрению во ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД.Машину Урумяна остановили после пересечения госграницы. При обыске у него обнаружили метадон в крупном размере. По словам самого Урумяна, запрещенное вещество он приобрел в России и хотел передать неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело.
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абхазия, мвд абхазии, наркотики
абхазия, мвд абхазии, наркотики
Житель Гагрского района задержан по подозрению во ввозе наркотиков
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Житель села Махадыр Ишхан Урумян задержан по подозрению во ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает
пресс-служба МВД.
Машину Урумяна остановили после пересечения госграницы. При обыске у него обнаружили метадон в крупном размере.
По словам самого Урумяна, запрещенное вещество он приобрел в России и хотел передать неизвестному лицу.
Возбуждено уголовное дело.