https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/zhitel-gagrskogo-rayona-zaderzhan-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1053716656.html

Житель Гагрского района задержан по подозрению во ввозе наркотиков

Житель Гагрского района задержан по подозрению во ввозе наркотиков

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Житель села Махадыр Ишхан Урумян задержан по подозрению во ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

мвд абхазии

наркотики

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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Житель села Махадыр Ишхан Урумян задержан по подозрению во ввозе наркотиков в Абхазию, сообщает пресс-служба МВД.Машину Урумяна остановили после пересечения госграницы. При обыске у него обнаружили метадон в крупном размере. По словам самого Урумяна, запрещенное вещество он приобрел в России и хотел передать неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело.

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