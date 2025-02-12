https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/avtomobilnyy-most-cherez-reku-kistrik-postroyat-v-gudaute-1053725242.html

Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте

Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте за счет госбюджета, рассказал Sputnik главный инженер компании... 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте за счет госбюджета, рассказал Sputnik главный инженер компании "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев. Он уточнил, что в этом месте раньше был пешеходный мост, и жители этой части города, депутаты районного Собрания обратились в УКС с просьбой возвести автомобильный для разгрузки дороги. Ширина моста восемь метров, длина – 10 метров. Завершить работы планируют в течение месяца, если позволят погодные условия и не возникнет иных сложностей. Стоимость проекта более 10 миллионов рублей. Заказчик проекта – Управление капитального строительства Абхазии.

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