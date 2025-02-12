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Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте
Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте за счет госбюджета, рассказал Sputnik главный инженер компании... 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте за счет госбюджета, рассказал Sputnik главный инженер компании "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев. Он уточнил, что в этом месте раньше был пешеходный мост, и жители этой части города, депутаты районного Собрания обратились в УКС с просьбой возвести автомобильный для разгрузки дороги. Ширина моста восемь метров, длина – 10 метров. Завершить работы планируют в течение месяца, если позволят погодные условия и не возникнет иных сложностей. Стоимость проекта более 10 миллионов рублей. Заказчик проекта – Управление капитального строительства Абхазии.
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абхазия, новости, гудаута
Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте
11:34 12.02.2025 (обновлено: 11:36 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Автомобильный мост через реку Кистрик построят в Гудауте за счет госбюджета, рассказал Sputnik главный инженер компании "Абхазберегозащита" Юрий Воробьев.
Он уточнил, что в этом месте раньше был пешеходный мост, и жители этой части города, депутаты районного Собрания обратились в УКС с просьбой возвести автомобильный для разгрузки дороги.
"Единственная дорога, которая ведет из города на Новый район, – это улица Тарнава. Там уже стали образовываться пробки, и мост этот станет дублирующим путем, который позволит разгрузить участок", – сказал Воробьев.
Ширина моста восемь метров, длина – 10 метров. Завершить работы планируют в течение месяца, если позволят погодные условия и не возникнет иных сложностей.
Стоимость проекта более 10 миллионов рублей. Заказчик проекта – Управление капитального строительства Абхазии.