https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/bolee-900-sotrudnikov-militsii-raspredelyat-po-uchastkam-v-den-vyborov-prezidenta-1053733867.html
Более 900 сотрудников милиции распределят по участкам в день выборов президента
Более 900 сотрудников милиции распределят по участкам в день выборов президента
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T21:27+0300
2025-02-12T21:27+0300
2025-02-12T21:27+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
цик абхазии
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edc6404f5fdb68b5e79d642bc6fa94ec.jpg
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии. Об этом сообщили на совещании по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов, которое провел и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. Отмечается, что плотность патрульных нарядов в районах избирательных участков будет увеличена. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/07/08/1051616830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a3f0bcdf2c3b4d375b7ff7ac2416ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, мвд абхазии
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, мвд абхазии
Более 900 сотрудников милиции распределят по участкам в день выборов президента
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии.
Об этом сообщили на совещании по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов, которое провел и.о. министра внутренних дел Роберт Киут.
Здание ЦИК и пресс-центра Центризбиркома будет обеспечено охраной, установлено сопровождение членов избирательных комиссий и выборной документации.
Отмечается, что плотность патрульных нарядов в районах избирательных участков будет увеличена. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.