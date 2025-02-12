https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/bolee-900-sotrudnikov-militsii-raspredelyat-po-uchastkam-v-den-vyborov-prezidenta-1053733867.html

Более 900 сотрудников милиции распределят по участкам в день выборов президента

Более 900 сотрудников милиции распределят по участкам в день выборов президента

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T21:27+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Более 900 сотрудников милиции будут распределены по избирательным участкам в день выборов президента Абхазии. Об этом сообщили на совещании по вопросам обеспечения правопорядка во время выборов, которое провел и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. Отмечается, что плотность патрульных нарядов в районах избирательных участков будет увеличена. Из числа руководства министерства по каждому району назначены ответственные кураторы. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. На пост претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.

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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, цик абхазии, мвд абхазии