https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/gosansambl-imeni-pyatnitskogo-vystupil-v-sukhume-1053733746.html

Госансамбль имени Пятницкого выступил в Сухуме

Госансамбль имени Пятницкого выступил в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В год празднования 80-летия Победы в ВОВ в Абхазию приехал Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T21:00+0300

2025-02-12T21:00+0300

2025-02-12T21:24+0300

в абхазии

абхазия

культура

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0c/1053733576_28:0:1253:689_1920x0_80_0_0_ce833e91ed3ef28bd5f150bb35676b2e.jpg

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В год празднования 80-летия Победы в ВОВ в Абхазию приехал Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. В торжественной части приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр. В свою очередь Ольга Любимова подчеркнула, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и это особенно важно. "Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", — сказала российский министр.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, россия