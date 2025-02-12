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Госансамбль имени Пятницкого выступил в Сухуме
Госансамбль имени Пятницкого выступил в Сухуме
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В год празднования 80-летия Победы в ВОВ в Абхазию приехал Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T21:00+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В год празднования 80-летия Победы в ВОВ в Абхазию приехал Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого. В торжественной части приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр. В свою очередь Ольга Любимова подчеркнула, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и это особенно важно. "Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", — сказала российский министр.
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абхазия, культура, россия
Госансамбль имени Пятницкого выступил в Сухуме
21:00 12.02.2025 (обновлено: 21:24 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. В год празднования 80-летия Победы в ВОВ в Абхазию приехал Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого.
В торжественной части приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр.
"У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен", — отметила Динара Смыр.
В свою очередь Ольга Любимова подчеркнула, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и это особенно важно.
"Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", — сказала российский министр.