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Госкомспорта Абхазии и платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение
Госкомспорта Абхазии и платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Госкомспорта Абхазии и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Госкомспорта Абхазии и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава и гендиректор "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин. Соглашение заключено в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, организации и проведения мероприятий, конкурсов.
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абхазия, россия, спорт, молодежь
Госкомспорта Абхазии и платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Госкомспорта Абхазии и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава и гендиректор "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
"Это первый шаг к сближению нашей молодежи", — отметил Карчава.
Соглашение заключено в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, организации и проведения мероприятий, конкурсов.