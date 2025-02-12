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МЧС Абхазии приняло участие в межведомственных учениях "Безопасная Арктика-2025"

МЧС Абхазии приняло участие в межведомственных учениях "Безопасная Арктика-2025"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. МЧС Абхазии приняло участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях МЧС России "Безопасная Арктика-2025", рассказал в... 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. МЧС Абхазии приняло участие в межведомственных опытно-исследовательских учениях МЧС России "Безопасная Арктика-2025", рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра Лев Квициния. По словам Квициния, сотрудникам абхазского ведомства несколько раз приходилось участвовать в спасательных операциях на море. "Они прошли успешно, однако ведомство не обладает необходимой техникой — более мощными судами, на которых можно выходить в море в шторм. Уже назрела необходимость приобрести такую технику", — добавил Квициния. Межведомственные опытно-исследовательские учения МЧС России "Безопасная Арктика — 2025" проходили в Арктической зоне Российской Федерации с 29 по 31 января 2025 года.

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