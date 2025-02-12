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Минэнерготранс Абхазии будет работать над организацией прямых авиарейсов с регионами РФ
Минэнерготранс Абхазии будет работать над организацией прямых авиарейсов с регионами РФ
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минэнерготранс Абхазии работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и... 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T19:30+0300
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минэнерготранс Абхазии работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом.О готовности к сотрудничеству также заявил мэр Нижнего Новгорода, отметили в ведомстве. Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие". 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы. Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.
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аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия, россия
Минэнерготранс Абхазии будет работать над организацией прямых авиарейсов с регионами РФ
19:30 12.02.2025 (обновлено: 19:42 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минэнерготранс Абхазии работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом.
О готовности к сотрудничеству также заявил мэр Нижнего Новгорода, отметили
в ведомстве.
"Данная инициатива подчеркивает высокую востребованность маршрута и свидетельствует о значительном потенциале для развития туризма в Абхазии. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с Россией наша страна сможет перезагрузить многие перспективные направления в туристической отрасли и создать комфортные условия для пребывания туристов", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерготранса.
Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие".
7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы. Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.