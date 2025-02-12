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Минэнерготранс Абхазии будет работать над организацией прямых авиарейсов с регионами РФ

Минэнерготранс Абхазии будет работать над организацией прямых авиарейсов с регионами РФ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минэнерготранс Абхазии работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и... 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T19:30+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Минэнерготранс Абхазии работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом.О готовности к сотрудничеству также заявил мэр Нижнего Новгорода, отметили в ведомстве. Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие". 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы. Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.

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