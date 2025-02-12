https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/molodezh-abkhazii-smozhet-uchastvovat-v-grantovykh-konkursakh-i-sovmestnykh-proektakh-v-rossii-1053728903.html

Молодежь Абхазии сможет участвовать в грантовых конкурсах и совместных проектах в России

Молодежь Абхазии сможет участвовать в грантовых конкурсах и совместных проектах в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Молодежь Абхазии сможет участвовать в грантовых конкурсах и совместных проектах в России. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Молодежь Абхазии сможет участвовать в грантовых конкурсах и совместных проектах в России. Гендиректор организации "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин рассказал о проектах президентской платформы, в которые смогут быть вовлечены и абхазские студенты. Глава "Росмолодежи" Григорий Гуров пригласил молодежь Абхазии к участию в грантовых конкурсах и к созданию совместных проектов. "Будем ждать вас в этом году. До 10 тысяч человек готовы принять и показать регионы нашей страны", – сказал Гуров.

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Sputnik Абхазия

абхазия, агу, россия, абхазский государственный молодежный театр