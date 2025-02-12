https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/novyy-rayon-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-13-fevralya-1053732359.html

Новый район Сухума останется без воды в четверг, 13 февраля

Новый район Сухума останется без воды в четверг, 13 февраля

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новый район Сухума останется завтра без воды, сообщил "Водоканал". 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T18:37+0300

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2025-02-12T18:37+0300

в абхазии

водоснабжение

сухум

водоканалы

абхазия

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новый район Сухума останется завтра без воды, сообщил "Водоканал". Из-за ремонтных работ подача воды будет прекращена с 00:00 до 18:00.

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водоснабжение, сухум, водоканалы, абхазия