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Новый район Сухума останется без воды в четверг, 13 февраля
Новый район Сухума останется без воды в четверг, 13 февраля
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новый район Сухума останется завтра без воды, сообщил "Водоканал". 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T18:37+0300
2025-02-12T18:37+0300
2025-02-12T18:37+0300
в абхазии
водоснабжение
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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новый район Сухума останется завтра без воды, сообщил "Водоканал". Из-за ремонтных работ подача воды будет прекращена с 00:00 до 18:00.
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водоснабжение, сухум, водоканалы, абхазия
водоснабжение, сухум, водоканалы, абхазия
Новый район Сухума останется без воды в четверг, 13 февраля
СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Новый район Сухума останется завтра без воды, сообщил "Водоканал".
Из-за ремонтных работ подача воды будет прекращена с 00:00 до 18:00.