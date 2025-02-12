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Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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2025-02-12T14:18+0300
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. Водитель объяснил, что приобрел их в одном из магазинов Абхазии для личных целей. Продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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абхазия, таможня, сочи, контрабанда
Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии
14:18 12.02.2025 (обновлено: 14:25 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию.
При осмотре внедорожника марки JETOUR DASHING, следовавшего из республики, часть контрабанды нашли в пакетах в багажнике, другую — в отсеке для запасного колеса. Всего было обнаружено 600 пачек "KING" без российских акцизных марок.
Водитель объяснил, что приобрел их в одном из магазинов Абхазии для личных целей. Продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.