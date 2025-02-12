https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/sochinskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-sigaret-iz-abkhazii-1053728300.html

Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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абхазия

таможня

сочи

контрабанда

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Сочинские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Абхазии в Россию. Водитель объяснил, что приобрел их в одном из магазинов Абхазии для личных целей. Продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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абхазия, таможня, сочи, контрабанда