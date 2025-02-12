https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-v-sostoyanii-pamyatnikov-vov-v-abkhazii-1053724903.html
Такие обстоятельства: Медвенский в состоянии памятников ВОВ в Абхазии
Такие обстоятельства: Медвенский в состоянии памятников ВОВ в Абхазии
Sputnik Абхазия
К 80-летию Победы в Великой отечественной войне будут отреставрированы школьные памятники и музеи в Абхазии. О том, почему это важно, как сохранить... 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T17:58+0300
2025-02-12T17:58+0300
2025-02-12T17:58+0300
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Такие обстоятельства: Медвенский в состоянии памятников ВОВ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Медвенский в состоянии памятников ВОВ в Абхазии
По словам историка, в Абхазии более 150 памятников ВОВ во всех районах Абхазии, включая и те, которые были установлены в горной части."Ряд памятников, расположены в горной местности, до них трудно добраться, и мы не знаем их точное количество. Мы ведем работу по поиску и можно говорить о неких результатах. Более 30 таких объектов было выявлено, которые в реестре не находятся. Памятники воинам служат не просто напоминанием о прошлом, но и они важны для поколений сейчас и для будущих поколений", - сказал историк.Медвенский отметил, что Великая Отечественная война и подвиг советских людей, продолжает наши народы объединять на всем постсоветском пространстве."Абхазия всегда выгодно отличалась от ряда других постсоветских государств, не будем указывать пальцем, где сейчас сносятся памятники, да, ведется борьба, соответственно, вот, с павшими, с мертвыми. Причем те страны, которые также пострадали от гитлеровского нацизма, да, и где имелись огромные, без преувеличения, огромные человеческие жертвы. Но, сохраняя таким образом вот какое-то культурное общее наследие, мы обеспечиваем передачу определенных ценностей", - сказал историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, история, великая отечественная война, такие обстоятельства, аудио
подкасты, история, великая отечественная война, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Медвенский в состоянии памятников ВОВ в Абхазии
К 80-летию Победы в Великой отечественной войне будут отреставрированы школьные памятники и музеи в Абхазии. О том, почему это важно, как сохранить историческую память, об этом в эфире радио Sputnik рассказал, историк Николай Медвенский.
По словам историка, в Абхазии более 150 памятников ВОВ во всех районах Абхазии, включая и те, которые были установлены в горной части.
"Ряд памятников, расположены в горной местности, до них трудно добраться, и мы не знаем их точное количество. Мы ведем работу по поиску и можно говорить о неких результатах. Более 30 таких объектов было выявлено, которые в реестре не находятся. Памятники воинам служат не просто напоминанием о прошлом, но и они важны для поколений сейчас и для будущих поколений", - сказал историк.
Медвенский отметил, что Великая Отечественная война и подвиг советских людей, продолжает наши народы объединять на всем постсоветском пространстве.
"Абхазия всегда выгодно отличалась от ряда других постсоветских государств, не будем указывать пальцем, где сейчас сносятся памятники, да, ведется борьба, соответственно, вот, с павшими, с мертвыми. Причем те страны, которые также пострадали от гитлеровского нацизма, да, и где имелись огромные, без преувеличения, огромные человеческие жертвы. Но, сохраняя таким образом вот какое-то культурное общее наследие, мы обеспечиваем передачу определенных ценностей", - сказал историк.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.