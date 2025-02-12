https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/turbaza-gergedava-o-vnutrennem-turizme-v-abkhazii--1053707906.html

Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии

Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

Насколько востребован в Абхазии внутренний туризм, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-12T11:20+0300

2025-02-12T11:20+0300

2025-02-12T11:20+0300

радио

подкасты

абхазия

турбаза

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053708042_0:0:1002:565_1920x0_80_0_0_e7b4c119f798efd9ff2d39ac6cae7b99.jpg

Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии

Куда путешествуют внутри Абхазии живущие в этой стране и как развивать внутренний туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с экспертом Русланой Гергедава. Она отметила, что активно в Абхазии местные жители начали отдыхать в своей стране, покупать путевки с 2020 года. "В период пандемии мы впервые начали реализовывать проект внутреннего туризма. Оказалось, местные жители хотели отдыхать. Когда весь мир находился в сложном положении, когда нас зажали в определенные рамки, люди поняли, как мало они отдыхают", – рассказала Гергедава. Сегодня для местных жителей в Абхазии проводят экскурсии и на национальном языке. Сами объекты стали более доступны, так как налаживается дорожная инфраструктура. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио