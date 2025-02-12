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Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии
Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Насколько востребован в Абхазии внутренний туризм, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T11:20+0300
2025-02-12T11:20+0300
2025-02-12T11:20+0300
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Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии
Куда путешествуют внутри Абхазии живущие в этой стране и как развивать внутренний туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с экспертом Русланой Гергедава. Она отметила, что активно в Абхазии местные жители начали отдыхать в своей стране, покупать путевки с 2020 года. "В период пандемии мы впервые начали реализовывать проект внутреннего туризма. Оказалось, местные жители хотели отдыхать. Когда весь мир находился в сложном положении, когда нас зажали в определенные рамки, люди поняли, как мало они отдыхают", – рассказала Гергедава. Сегодня для местных жителей в Абхазии проводят экскурсии и на национальном языке. Сами объекты стали более доступны, так как налаживается дорожная инфраструктура. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Гергедава о внутреннем туризме в Абхазии
Насколько востребован в Абхазии внутренний туризм, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт в сфере туризма Руслана Гергедава.
Куда путешествуют внутри Абхазии живущие в этой стране и как развивать внутренний туризм, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с экспертом Русланой Гергедава.
Она отметила, что активно в Абхазии местные жители начали отдыхать в своей стране, покупать путевки с 2020 года.
"В период пандемии мы впервые начали реализовывать проект внутреннего туризма. Оказалось, местные жители хотели отдыхать. Когда весь мир находился в сложном положении, когда нас зажали в определенные рамки, люди поняли, как мало они отдыхают", – рассказала Гергедава.
Сегодня для местных жителей в Абхазии проводят экскурсии и на национальном языке. Сами объекты стали более доступны, так как налаживается дорожная инфраструктура.