https://sputnik-abkhazia.ru/20250212/yamal-rassmotrit-vozmozhnost-organizatsii-pryamykh-aviareysov-v-sukhum-1053725942.html

Ямал рассмотрит возможность организации прямых авиарейсов в Сухум

Ямал рассмотрит возможность организации прямых авиарейсов в Сухум

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в Сухум. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

сухумский аэропорт

ямал

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в Сухум. Тем временем Международный аэропорт Сухума в рамках подготовки к приему регулярных рейсов провел тестирование светосигнального оборудования. Это система для безопасного захода на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях. "Светосигнальное оборудование соответствует всем международным стандартам и отвечает требованиям первой категории ICAO", — сообщил заместитель гендиректора по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин. Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие". 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы. Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.

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