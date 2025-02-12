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Ямал рассмотрит возможность организации прямых авиарейсов в Сухум
Ямал рассмотрит возможность организации прямых авиарейсов в Сухум
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в Сухум. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в Сухум. Тем временем Международный аэропорт Сухума в рамках подготовки к приему регулярных рейсов провел тестирование светосигнального оборудования. Это система для безопасного захода на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях. "Светосигнальное оборудование соответствует всем международным стандартам и отвечает требованиям первой категории ICAO", — сообщил заместитель гендиректора по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин. Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие". 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы. Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.
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абхазия, сухумский аэропорт, ямал
Ямал рассмотрит возможность организации прямых авиарейсов в Сухум
12:34 12.02.2025 (обновлено: 13:11 12.02.2025)
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Ямал рассматривает возможность организации прямых авиарейсов в Сухум.
"Курорты Абхазии популярны у жителей округа, при этом направление с Ямала в Сочи летом всегда пользуется повышенным спросом, и не все желающие могут отправиться на отдых наиболее удобным прямым рейсом. Прямые перелеты до Сухума позволят путешествовать ямальцам с большим комфортом", — заявил заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога на совещании по развитию авиаперевозок региона.
Тем временем Международный аэропорт Сухума в рамках подготовки к приему регулярных рейсов провел тестирование светосигнального оборудования.
Это система для безопасного захода на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях.
"Светосигнальное оборудование соответствует всем международным стандартам и отвечает требованиям первой категории ICAO", — сообщил заместитель гендиректора по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин.
Реконструкция аэропорта Сухума началась в 2023 году. Подрядчиком стал российский холдинг "Инфраструктурное развитие". 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы.
Одним из пассажиров стал политик Бадра Гунба, который на протяжении последних двух лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта.