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Более 6 млрд руб поступило в бюджет Абхазии в виде налогов в 2024 году
Более 6 млрд руб поступило в бюджет Абхазии в виде налогов в 2024 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более шести миллиардов рублей поступило в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей в 2024 году. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более шести миллиардов рублей поступило в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей в 2024 году. При этом сами налоги не увеличены, а рост обеспечен за счет увеличения налоговой базы (бизнеса) и администрирования. Основными бюджетообразующими налогами стали НДС, налог на прибыль и подоходный налог.
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налоги, абхазия, бюджет
Более 6 млрд руб поступило в бюджет Абхазии в виде налогов в 2024 году
11:04 13.02.2025 (обновлено: 11:09 13.02.2025)
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более шести миллиардов рублей поступило в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей в 2024 году.
В целом за последние пять лет в бюджет собрано почти вдвое больше налогов, чем за предыдущую пятилетку.
При этом сами налоги не увеличены, а рост обеспечен за счет увеличения налоговой базы (бизнеса) и администрирования.
Основными бюджетообразующими налогами стали НДС, налог на прибыль и подоходный налог.