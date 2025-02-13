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Более 6 млрд руб поступило в бюджет Абхазии в виде налогов в 2024 году

Более 6 млрд руб поступило в бюджет Абхазии в виде налогов в 2024 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более шести миллиардов рублей поступило в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей в 2024 году. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

налоги

абхазия

бюджет

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Более шести миллиардов рублей поступило в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей в 2024 году. При этом сами налоги не увеличены, а рост обеспечен за счет увеличения налоговой базы (бизнеса) и администрирования. Основными бюджетообразующими налогами стали НДС, налог на прибыль и подоходный налог.

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налоги, абхазия, бюджет