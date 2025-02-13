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Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме

Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме

Sputnik Абхазия

Решение о поддержке русских театров, которые находятся за рубежом, было принято российским лидером в 2021 году. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T12:31+0300

2025-02-13T12:31+0300

2025-02-13T13:02+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Министр культуры России Ольга Любимова посетила в Сухуме Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера, восстановленный в 2014 году при финансовой поддержке РФ.Министр осмотрела театр и анонсировала передачу в дар современного механизма круга сцены.Генеральный директор театра Ираклий Хинтба поблагодарил Россию за помощь."За последние годы резко интенсифицировалась поддержка русских театров за рубежом. И Российская Федерация сегодня с большой ответственностью несет то, чтобы русские театры как полпреды российской культуры, русской культуры, чтобы они развивались, существовали. И при этом чтобы они объединяли культуры, чтобы они становились неотъемлемой частью культурных контекстов, пространств стран, где они расположены", — рассказал Ираклий Хинтба.Ольга Любимова подчеркнула, что решение о поддержке русских театров за рубежом принял президент РФ Владимир Путин в 2021 году.Также министр провела встречу с деятелями культуры Абхазии. Обсудили взаимодействие двух стран, подготовку кадров в сфере культуры и совместные проекты России и Абхазии.

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