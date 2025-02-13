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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/glava-minkulta-rf-posetila-gosudarstvennyy-russkiy-teatr-dramy-v-sukhume-1053741465.html
Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме
Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме
Sputnik Абхазия
Решение о поддержке русских театров, которые находятся за рубежом, было принято российским лидером в 2021 году. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Министр культуры России Ольга Любимова посетила в Сухуме Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера, восстановленный в 2014 году при финансовой поддержке РФ.Министр осмотрела театр и анонсировала передачу в дар современного механизма круга сцены.Генеральный директор театра Ираклий Хинтба поблагодарил Россию за помощь."За последние годы резко интенсифицировалась поддержка русских театров за рубежом. И Российская Федерация сегодня с большой ответственностью несет то, чтобы русские театры как полпреды российской культуры, русской культуры, чтобы они развивались, существовали. И при этом чтобы они объединяли культуры, чтобы они становились неотъемлемой частью культурных контекстов, пространств стран, где они расположены", — рассказал Ираклий Хинтба.Ольга Любимова подчеркнула, что решение о поддержке русских театров за рубежом принял президент РФ Владимир Путин в 2021 году.Также министр провела встречу с деятелями культуры Абхазии. Обсудили взаимодействие двух стран, подготовку кадров в сфере культуры и совместные проекты России и Абхазии.
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россия, абхазия, культура, министерство культуры рф
россия, абхазия, культура, министерство культуры рф

Глава Минкульта РФ посетила Государственный русский театр драмы в Сухуме

12:31 13.02.2025 (обновлено: 13:02 13.02.2025)
© SputnikОльга Любимова посетила РУСДРАМ
Ольга Любимова посетила РУСДРАМ - Sputnik Абхазия, 1920, 13.02.2025
© Sputnik
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Решение о поддержке русских театров, которые находятся за рубежом, было принято российским лидером в 2021 году.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Министр культуры России Ольга Любимова посетила в Сухуме Государственный русский театр драмы имени Ф. А. Искандера, восстановленный в 2014 году при финансовой поддержке РФ.
Министр осмотрела театр и анонсировала передачу в дар современного механизма круга сцены.

"Очень важно, чтобы были современные технологии. Мне говорили, что пока еще это здесь вручную. Конечно, это никогда не мешает талантливым людям, но хочется, чтобы больше было современных возможностей", — отметила Ольга Любимова.

Генеральный директор театра Ираклий Хинтба поблагодарил Россию за помощь.
"За последние годы резко интенсифицировалась поддержка русских театров за рубежом. И Российская Федерация сегодня с большой ответственностью несет то, чтобы русские театры как полпреды российской культуры, русской культуры, чтобы они развивались, существовали. И при этом чтобы они объединяли культуры, чтобы они становились неотъемлемой частью культурных контекстов, пространств стран, где они расположены", — рассказал Ираклий Хинтба.
Ольга Любимова подчеркнула, что решение о поддержке русских театров за рубежом принял президент РФ Владимир Путин в 2021 году.
Также министр провела встречу с деятелями культуры Абхазии. Обсудили взаимодействие двух стран, подготовку кадров в сфере культуры и совместные проекты России и Абхазии.
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