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Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества
Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества. Документ предусматривает, что Нижний Новгород: Делегация из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым прибыла в Абхазию 11 февраля. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.
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сухум, нижний новгород, администрация города сухум, политика, россия
сухум, нижний новгород, администрация города сухум, политика, россия
Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества
15:48 13.02.2025 (обновлено: 15:55 13.02.2025)
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества.
Документ предусматривает, что Нижний Новгород:
Поставит в школы Сухума VR-оборудование и контент.
Профинансирует реконструкцию парка в Новом районе. Планируется сделать детскую и спортивную площадки, новые освещение и дорожки. По просьбе местных жителей проработают вопрос строительства фонтана.
Окажет помощь Сухуму по контролю за безнадзорными животными. В российском городе удалось сократить численность с семи тысяч до трех сотен. Программа предполагает отлов, вакцинацию и стерилизацию, после чего животное выпускают в привычную среду.
Делегация из Нижнего Новгорода во главе с мэром Юрием Шалабаевым прибыла в Абхазию 11 февраля. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами в сентябре 2024 года.