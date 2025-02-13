Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали карту сотрудничества

Профинансирует реконструкцию парка в Новом районе. Планируется сделать детскую и спортивную площадки, новые освещение и дорожки. По просьбе местных жителей проработают вопрос строительства фонтана.

Окажет помощь Сухуму по контролю за безнадзорными животными. В российском городе удалось сократить численность с семи тысяч до трех сотен. Программа предполагает отлов, вакцинацию и стерилизацию, после чего животное выпускают в привычную среду.