https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/likvidatsiya-proryva-na-vodoprovode-v-gale-ostanovlena-iz-za-nekhvatki-tekhniki-1053750507.html
Ликвидация прорыва на водопроводе в Гале остановлена из-за нехватки техники
Ликвидация прорыва на водопроводе в Гале остановлена из-за нехватки техники
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Часть утечек на водопроводной магистрали в Гале устранена, но к ремонту основных пробоин смогут приступить только через неделю... 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T19:31+0300
2025-02-13T19:31+0300
2025-02-13T19:31+0300
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Часть утечек на водопроводной магистрали в Гале устранена, но к ремонту основных пробоин смогут приступить только через неделю, рассказал Sputnik замглавы администрации района, начальник УГХ Дмитрий Адлейба. По его словам, сейчас вода в черте города есть, но слабым напором, выше вторых этажей не поднимается. Еще 10 дней уйдет на то, чтобы гусеничный трактор проложил дорогу к аварийным участкам. После этого можно будет пустить колесную технику, добавил он.
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гал, водоснабжение, абхазия
гал, водоснабжение, абхазия
Ликвидация прорыва на водопроводе в Гале остановлена из-за нехватки техники
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Часть утечек на водопроводной магистрали в Гале устранена, но к ремонту основных пробоин смогут приступить только через неделю, рассказал Sputnik замглавы администрации района, начальник УГХ Дмитрий Адлейба.
По его словам, сейчас вода в черте города есть, но слабым напором, выше вторых этажей не поднимается.
"У нас есть договоренность с одной организацией, у которой техника освободится через неделю. Как только она будет в нашем распоряжении, мы сразу же продолжим работы", — уточнил Адлейба.
Еще 10 дней уйдет на то, чтобы гусеничный трактор проложил дорогу к аварийным участкам. После этого можно будет пустить колесную технику, добавил он.