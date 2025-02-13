https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/pamyat-izvestnogo-politicheskogo-deyatelya-abkhazii-mekti-amichba-uvekovechat-v-sukhume-1053750378.html

Память известного политического деятеля Абхазии Мекти Амичба увековечат в Сухуме

Память известного политического деятеля Абхазии Мекти Амичба увековечат в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мекти Амичба был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и соратником Нестора Лакоба. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T18:28+0300

2025-02-13T18:28+0300

2025-02-13T19:28+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Памятную доску, посвященную известному политическому и хозяйственному деятелю Абхазии Мекти Амичба, установят в Сухуме. Она появится на улице Генерала Агрба, 37, где проживал Амичба. Решение об этом единогласно приняли депутаты Сухумского городского собрания на заседании 13 февраля по обращению главы столичной администрации Беслана Эшба. В заседании приняли участие ученые и родственники Мекти Амичба. В частности, Мекти Амичба отказался от партийного билета, когда встал вопрос о включении Абхазии в состав Грузии в Обкоме партии в 1931 году. Его арестовали, но спустя три месяца отпустили. В 1936 году Амичба репрессировали и расстреляли. До всех этих событий, по решению Нестора Лакоба, Мекти Амичба был назначен начальник Управления шоссейных дорог Абхазии. Он был одним из тех, кто построил дорогу на озеро Рица и во многих селах республики. Амичба также был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и молодежного движения "Спартак", в который входило около 300 человек, боровшихся с меньшевистским режимом.

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