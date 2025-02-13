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Память известного политического деятеля Абхазии Мекти Амичба увековечат в Сухуме
Память известного политического деятеля Абхазии Мекти Амичба увековечат в Сухуме
Sputnik Абхазия
Мекти Амичба был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и соратником Нестора Лакоба. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T18:28+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Памятную доску, посвященную известному политическому и хозяйственному деятелю Абхазии Мекти Амичба, установят в Сухуме. Она появится на улице Генерала Агрба, 37, где проживал Амичба. Решение об этом единогласно приняли депутаты Сухумского городского собрания на заседании 13 февраля по обращению главы столичной администрации Беслана Эшба. В заседании приняли участие ученые и родственники Мекти Амичба. В частности, Мекти Амичба отказался от партийного билета, когда встал вопрос о включении Абхазии в состав Грузии в Обкоме партии в 1931 году. Его арестовали, но спустя три месяца отпустили. В 1936 году Амичба репрессировали и расстреляли. До всех этих событий, по решению Нестора Лакоба, Мекти Амичба был назначен начальник Управления шоссейных дорог Абхазии. Он был одним из тех, кто построил дорогу на озеро Рица и во многих селах республики. Амичба также был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и молодежного движения "Спартак", в который входило около 300 человек, боровшихся с меньшевистским режимом.
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абхазия, сухум, сухумское городское собрание, история
абхазия, сухум, сухумское городское собрание, история
Память известного политического деятеля Абхазии Мекти Амичба увековечат в Сухуме
18:28 13.02.2025 (обновлено: 19:28 13.02.2025)
Мекти Амичба был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и соратником Нестора Лакоба.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Памятную доску, посвященную известному политическому и хозяйственному деятелю Абхазии Мекти Амичба, установят в Сухуме.
Она появится на улице Генерала Агрба, 37, где проживал Амичба. Решение об этом единогласно приняли депутаты Сухумского городского собрания на заседании 13 февраля по обращению главы столичной администрации Беслана Эшба.
В заседании приняли участие ученые и родственники Мекти Амичба.
Академик Владимир Зантария отметил, что он и многие историки республики за последние десятилетия изучили много архивных документов, в которых описан вклад Амичба в борьбе за интересы и свободу народа Абхазии, за что он был репрессирован, расстрелян и когда он был посмертено оправдан.
В частности, Мекти Амичба отказался от партийного билета, когда встал вопрос о включении Абхазии в состав Грузии в Обкоме партии в 1931 году. Его арестовали, но спустя три месяца отпустили. В 1936 году Амичба репрессировали и расстреляли.
До всех этих событий, по решению Нестора Лакоба, Мекти Амичба был назначен начальник Управления шоссейных дорог Абхазии. Он был одним из тех, кто построил дорогу на озеро Рица и во многих селах республики.
Амичба также был одним из организаторов национально-освободительного движения "Киараз" и молодежного движения "Спартак", в который входило около 300 человек, боровшихся с меньшевистским режимом.