https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/posrednik-khagush-ob-eksporte-selkhozproduktsii-iz-abkhazii--1053737585.html
Посредник: Хагуш об экспорте сельхозпродукции из Абхазии
Посредник: Хагуш об экспорте сельхозпродукции из Абхазии
Sputnik Абхазия
Более 57 миллиардов рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, импорт в общем объеме составляет 48 миллиардов, а экспорт — всего 8 миллиардов... 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T10:15+0300
2025-02-13T10:15+0300
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Посредник: Хагуш об экспорте сельхозпродукции из Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Хагуш об экспорте сельхозпродукции из Абхазии
Более 57 миллиардов рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, импорт в общем объеме составляет 48 миллиардов, а экспорт — всего 8 миллиардов рублей.Какую роль во всем этом играет сельское хозяйство, какие позиции в лидерах по экспорту и почему, а также как стимулировать развитие отрасли, об этом в эфире радио Sputnik рассказал и.о. замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.Экспорт сельхозпродукции 2024 года составил в районе 3 миллиардов рублей, сказал собеседник Sputnik. Учитывая динамику прошлых лет, показатели неплохие, отметил Хагуш."В лидерах по экспорту у нас всегда из года в год являются мандарины. В этом году в Российскую Федерацию было экспортировано в районе 38 тысяч тонн цитрусовых. Сезон был очень хороший. При плане 37 тысяч тонн урожая на 2024 год, мы перевыполнили план. Фейхоа было вывезено чуть более 1000 тонн. Основные позиции по экспорту у нас – цитрусовые, лимоны, фейхоа, хурма", – сказал Хагуш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, сельское хозяйство, экспорт, аудио
подкасты, посредник, сельское хозяйство, экспорт, аудио
Более 57 миллиардов рублей составил общий товарооборот Абхазии в 2024 году, импорт в общем объеме составляет 48 миллиардов, а экспорт — всего 8 миллиардов рублей.
Какую роль во всем этом играет сельское хозяйство, какие позиции в лидерах по экспорту и почему, а также как стимулировать развитие отрасли, об этом в эфире радио Sputnik рассказал и.о. замминистра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш.
Экспорт сельхозпродукции 2024 года составил в районе 3 миллиардов рублей, сказал собеседник Sputnik. Учитывая динамику прошлых лет, показатели неплохие, отметил Хагуш.
"В лидерах по экспорту у нас всегда из года в год являются мандарины. В этом году в Российскую Федерацию было экспортировано в районе 38 тысяч тонн цитрусовых. Сезон был очень хороший. При плане 37 тысяч тонн урожая на 2024 год, мы перевыполнили план. Фейхоа было вывезено чуть более 1000 тонн. Основные позиции по экспорту у нас – цитрусовые, лимоны, фейхоа, хурма", – сказал Хагуш.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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