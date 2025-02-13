https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/prodolzhayutsya-raboty-po-rekonstruktsii-mezhdunarodnogo-aeroporta-sukhum-1053741652.html

Продолжаются работы по реконструкции международного аэропорта "Сухум"

Продолжаются работы по реконструкции международного аэропорта "Сухум"

Sputnik Абхазия

Планируется, что работа аэропорта будет возобновлена уже в мае текущего года, идет обсуждение того, рейсы из каких российских регионов сможет принимать... 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T12:48+0300

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в абхазии

аэропорт

сухумский аэропорт

абхазия

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В международном аэропорту Сухума установлено все необходимое оборудование, рассказал заместитель генерального директора воздушной гавани по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин.По словам Чаплыгина, уже действуют системы посадки самолетов и отдельная приводная радиостанция, которая помогает пилотам при заходе на посадку. Введены в эксплуатацию радиостанции авиационной связи между экипажами и диспетчерами, а также метеостанция, которая ежеминутно фиксирует погодные условия.В минувший вторник аэропорт также провел тестирование светосигнального оборудования, которое позволит воздушным судам совершать посадку в любое время суток.Политик Бадра Гунба ранее заявлял, что аэропорт будет открыт уже в мае этого года. Сейчас обсуждается, рейсы из каких российских регионов сможет принимать обновленный терминал.

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аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия