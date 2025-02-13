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Продолжаются работы по реконструкции международного аэропорта "Сухум"
Продолжаются работы по реконструкции международного аэропорта "Сухум"
Sputnik Абхазия
Планируется, что работа аэропорта будет возобновлена уже в мае текущего года, идет обсуждение того, рейсы из каких российских регионов сможет принимать... 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T12:48+0300
2025-02-13T12:48+0300
2025-02-13T13:04+0300
в абхазии
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сухумский аэропорт
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В международном аэропорту Сухума установлено все необходимое оборудование, рассказал заместитель генерального директора воздушной гавани по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин.По словам Чаплыгина, уже действуют системы посадки самолетов и отдельная приводная радиостанция, которая помогает пилотам при заходе на посадку. Введены в эксплуатацию радиостанции авиационной связи между экипажами и диспетчерами, а также метеостанция, которая ежеминутно фиксирует погодные условия.В минувший вторник аэропорт также провел тестирование светосигнального оборудования, которое позволит воздушным судам совершать посадку в любое время суток.Политик Бадра Гунба ранее заявлял, что аэропорт будет открыт уже в мае этого года. Сейчас обсуждается, рейсы из каких российских регионов сможет принимать обновленный терминал.
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аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия
аэропорт, сухумский аэропорт, абхазия
Продолжаются работы по реконструкции международного аэропорта "Сухум"
12:48 13.02.2025 (обновлено: 13:04 13.02.2025)
Планируется, что работа аэропорта будет возобновлена уже в мае текущего года, идет обсуждение того, рейсы из каких российских регионов сможет принимать обновленный терминал.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. В международном аэропорту Сухума установлено все необходимое оборудование, рассказал заместитель генерального директора воздушной гавани по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин.
"Мы практически на 99% готовы работать в штатном режиме. Радиотехническое и метеорологическое оборудование позволяет принимать в аэропорту Сухума воздушные суда всех типов", — отметил он.
По словам Чаплыгина, уже действуют системы посадки самолетов и отдельная приводная радиостанция, которая помогает пилотам при заходе на посадку. Введены в эксплуатацию радиостанции авиационной связи между экипажами и диспетчерами, а также метеостанция, которая ежеминутно фиксирует погодные условия.
"Мы провели набор специалистов: авиадиспетчеров, инженеров, метеорологов. Все они прошли соответствующую подготовку и уже приступили к работе", — добавил Валерий Чаплыгин.
В минувший вторник аэропорт также провел тестирование светосигнального оборудования, которое позволит воздушным судам совершать посадку в любое время суток.
Политик Бадра Гунба ранее заявлял, что аэропорт будет открыт уже в мае этого года. Сейчас обсуждается, рейсы из каких российских регионов сможет принимать обновленный терминал.