https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-i-abkhaziya-obsudyat-oblegchenie-tamozhennykh-protsedur-1053745603.html

Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур

Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур

Sputnik Абхазия

Сложности, которые возникают при оформления на границе, препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T14:41+0300

2025-02-13T14:41+0300

2025-02-13T14:54+0300

в абхазии

культура

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур для музейных выставок.С такой просьбой обратились деятели культуры Абхазии к министру культуры РФ Ольге Любимовой во время встречи в Сухуме. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями."Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.Кроме того, обсудили совместную подготовку музейных реставраторов. Как пояснила Ольга Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема."Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.

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культура, россия, абхазия