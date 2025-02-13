https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-i-abkhaziya-obsudyat-oblegchenie-tamozhennykh-protsedur-1053745603.html
Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур
Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур
Sputnik Абхазия
Сложности, которые возникают при оформления на границе, препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T14:41+0300
2025-02-13T14:41+0300
2025-02-13T14:54+0300
в абхазии
культура
россия
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053743521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea4dfaaff5da7da1f67a6d2ac0b9e090.jpg
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур для музейных выставок.С такой просьбой обратились деятели культуры Абхазии к министру культуры РФ Ольге Любимовой во время встречи в Сухуме. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями."Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.Кроме того, обсудили совместную подготовку музейных реставраторов. Как пояснила Ольга Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема."Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053743521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_411a1f16caf96c56d777e527410a56f5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, россия, абхазия
культура, россия, абхазия
Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур
14:41 13.02.2025 (обновлено: 14:54 13.02.2025)
Сложности, которые возникают при оформления на границе, препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия и Абхазия обсудят облегчение таможенных процедур для музейных выставок.
С такой просьбой обратились деятели культуры Абхазии к министру культуры РФ Ольге Любимовой во время встречи в Сухуме. Сейчас сложности оформления на границе препятствуют взаимному обмену выездными экспозициями.
"Будем сейчас работать с нашими коллегами-таможенниками, будем это регулировать", — сказала министр в ответ на обращение.
Кроме того, обсудили совместную подготовку музейных реставраторов. Как пояснила Ольга Любимова, нехватка людей этой профессии — общемировая проблема.
"Это не проблема Абхазии, это не проблема России. Это проблема вообще в принципе в мире, что уникальных объектов больше, чем специалистов. Это вопрос, которым должно заниматься государство. Давайте учиться вместе", — отметила министр.