https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/sily-pvo-rossii-nochyu-unichtozhili-83-ukrainskikh-bespilotnika-1053737717.html
Силы ПВО России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Силы ПВО России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T09:21+0300
2025-02-13T09:21+0300
2025-02-13T09:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e4ec2317f0be2c223d4b768d85c87e43.jpg
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/12/1052609366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa4ab1ed3e0785a8d527ea9dff14665b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России ночью уничтожили 83 украинских беспилотника
09:21 13.02.2025 (обновлено: 09:44 13.02.2025)
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Силы ПВО России за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над территорией страны, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
37 БпЛА сбили над Брянской областью,
по 12 – над Курской и Липецкой областями,
9 – над Тверской областью,
по 3 – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями,
1 – над Ростовской областью.