https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/solomko-rasskazal-o-khamsovoy-putine-v-abkhazskoy-akvatorii-chernogo-morya-1053747966.html

Соломко рассказал о хамсовой путине в абхазской акватории Черного моря

Соломко рассказал о хамсовой путине в абхазской акватории Черного моря

Sputnik Абхазия

Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит хамсовая путина. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T16:45+0300

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Соломко о хамсовой путине Sputnik Абхазия Соломко о хамсовой путине

Объемы хамсы, выловленной к середине февраля, в 6 раз меньше аналогичного периода прошлогодней путины, сообщил зампредседателя комитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik. По его словам, к этому времени в прошлый сезон было выловлено около 30 тысяч тонн рыбы. Хамсы в этом году мало, и еще не все компании приступили к работе из-за температуры морской воды, которая не опускалась ниже 10 градусов, объяснил Соломко. Подробнее об этом и о том, как пресекаются нарушения рыболовецких судов, слушайте в подкасте.

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