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Соломко рассказал о хамсовой путине в абхазской акватории Черного моря
Соломко рассказал о хамсовой путине в абхазской акватории Черного моря
Sputnik Абхазия
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит хамсовая путина. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T16:45+0300
2025-02-13T16:45+0300
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Соломко о хамсовой путине
Sputnik Абхазия
Соломко о хамсовой путине
Объемы хамсы, выловленной к середине февраля, в 6 раз меньше аналогичного периода прошлогодней путины, сообщил зампредседателя комитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik. По его словам, к этому времени в прошлый сезон было выловлено около 30 тысяч тонн рыбы. Хамсы в этом году мало, и еще не все компании приступили к работе из-за температуры морской воды, которая не опускалась ниже 10 градусов, объяснил Соломко. Подробнее об этом и о том, как пресекаются нарушения рыболовецких судов, слушайте в подкасте.
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Соломко рассказал о хамсовой путине в абхазской акватории Черного моря
16:45 13.02.2025 (обновлено: 16:46 13.02.2025)
Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит хамсовая путина.
Объемы хамсы, выловленной к середине февраля, в 6 раз меньше аналогичного периода прошлогодней путины, сообщил зампредседателя комитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в интервью радио Sputnik. По его словам, к этому времени в прошлый сезон было выловлено около 30 тысяч тонн рыбы. Хамсы в этом году мало, и еще не все компании приступили к работе из-за температуры морской воды, которая не опускалась ниже 10 градусов, объяснил Соломко.
Подробнее об этом и о том, как пресекаются нарушения рыболовецких судов, слушайте в подкасте
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