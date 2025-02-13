https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/stroitelnye-raboty-po-vosstanovleniyu-natsgalerei-abkhazii-budut-zaversheny-cherez-3-4-mesyatsa-1053746749.html
Строительные работы по восстановлению Нацгалереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца
Строительные работы по восстановлению Нацгалереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца. Об этом министру культуры России Ольге Любимовой рассказал представитель подрядной организации Рустам Цвейба. Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал. Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта. Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ. Также Ольга Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г.Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.
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культура, абхазия, россия, национальная картинная галерея республики абхазия
культура, абхазия, россия, национальная картинная галерея республики абхазия
Строительные работы по восстановлению Нацгалереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца.
Об этом министру культуры России Ольге Любимовой рассказал представитель подрядной организации Рустам Цвейба.
Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал.
Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта.
"Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", — пояснила Ольга Любимова.
Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ.
Также Ольга Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г.Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.