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СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"

СВО: для чего Россия проводит "десоветизацию" украинского "Нафтогаза"

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T12:00+0300

2025-02-13T12:00+0300

2025-02-13T16:02+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательКомбинированные, высокоточные, методичные удары российских войск по объектам украинской энергетики приближают транспортно-логистический коллапс ВСУ, паралич предприятий военно-промышленного комплекса, и капитуляцию киевского режима. Риторика коллективного Запада о мирном урегулировании конфликта, и неких гарантиях безопасности бандеровскому государству не отражает реальности СВО.Российская армия в ночь на 12 февраля нанесла новый комбинированный удар по целям на территории противника. Поражены предприятия ВПК и энергетического комплекса, военные аэродромы, арсеналы – в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Николаеве, Днепропетровске, Житомире, Харькове. Горят объекты газодобычи украинского "Нафтогаза" под Полтавой, а также Гнединский ГПЗ в Черниговской области. Только на Полтавщину прилетели 19 крылатых, баллистических и авиационных управляемых ракет. Российские удары по "Нафтогазу" рикошетят по газоснабжению стран НАТО. Ситуация с голубым топливом в ЕС становится критической: запасы резко снизились, а цены выросли до рекордных значений.Зеленский сегодня отправился за помощью и гарантиями на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14 – 16 февраля. Это пафосное мероприятие традиционно способствует росту военных расходов, однако безопасности никому не гарантирует. История учит: за безопасностью необходимо обращаться в Москву. Многие западные политики предпочитают долгий и болезненный "танец на граблях" – слишком велико желание "дать Киеву еще больше оружия и денег". Конгресс США рассматривает законопроект о предоставлении права президенту Дональду Трампу поставлять оружие Украине по ленд-лизу.Миротворцы и фарисеиНарастающий темп российского наступления в конце 2024 года и в начале 2025-го необратимо приближает разгром ВСУ, безоговорочную капитуляцию киевского режима – это осознают на Западе и на Украине. Тем более неоднозначными кажутся заявления новой американской администрации о желании быстро "разрешить украинский конфликт справедливым миром".Войну венчает победа. Сложные решения требуют времени. Дипломатические договоренности "любят тишину". Излишний оптимизм здесь неуместен. Достижению прочного мира в Европе не способствует формат американского шоу в прямом эфире.Основные миротворцы имеют пока лишь "контуры плана" по Украине. По словам спецпредставителя США Кита Келлога, Вашингтон желает "просто остановить убийства", то есть прекратить боевые действия без всяких предварительных договоренностей, и лишь после прекращения огня якобы начнутся переговоры о мире. При отсутствии легитимных переговорщиков с украинской стороны, и хронической недоговороспособности лидеров Евросоюза. Вероятно, Москве попытаются предложить даже не "Минск-3", а капитуляцию в ходе победоносного наступления российской армии. Такая "формула мира" буквально гарантирует России и Европе новую войну – сразу после ускоренной трансформации и перевооружения ВСУ десятками стран НАТО. Слишком велики долги киевского режима и геополитическая инерция Запада.Комбинированные российские удары ежедневно напоминают Соединенным Штатам и странам альянса: без учета интересов РФ европейская безопасность недостижима, даже при повышении военных расходов до пяти процентов ВВП.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, нато, газ