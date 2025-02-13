https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/tsik-zakryl-izbiratelnyy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-v-turtsii--1053751243.html

ЦИК закрыл избирательный участок в Турции для голосования на выборах президента Абхазии

ЦИК закрыл избирательный участок в Турции для голосования на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЦИК решил закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Сакарье в Турции. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЦИК решил закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Сакарье в Турции.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Будет открыто два зарубежных участка — в Москве и в Черкесске.

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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, турция