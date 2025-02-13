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ЦИК закрыл избирательный участок в Турции для голосования на выборах президента Абхазии
ЦИК закрыл избирательный участок в Турции для голосования на выборах президента Абхазии
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЦИК решил закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Сакарье в Турции. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЦИК решил закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Сакарье в Турции.Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Будет открыто два зарубежных участка — в Москве и в Черкесске.
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цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, турция
цик абхазии, абхазия, выборы президента абхазии - 2025, турция
ЦИК закрыл избирательный участок в Турции для голосования на выборах президента Абхазии
22:28 13.02.2025 (обновлено: 22:31 13.02.2025)
СУХУМ, 13 фев - Sputnik. ЦИК решил закрыть избирательный участок для голосования на выборах президента Абхазии в Сакарье в Турции.
Решение принято на основании письма полномочного представителя республики в Турции Ибрахима Авидзба о невозможности открытия избирательного участка. Участковая комиссия будет расформирована.
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Будет открыто два зарубежных участка — в Москве и в Черкесске.