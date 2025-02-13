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Жителей сел познакомили с подачей заявок на финансирование соцпроектов
Жителей сел познакомили с подачей заявок на финансирование соцпроектов
Sputnik Абхазия
Внимание в первую очередь будет уделено поддержке проектов реконструкции памятников Великой Отечественной войны. 13.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-13T17:48+0300
2025-02-13T17:48+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Представителей сельских поселений Абхазии познакомили со схемой подачи заявок на финансирование социальных проектов.В Сухуме прошел семинар для жителей сел, на котором руководитель российского Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал о том, как подавать заявки на российские гранты для реализации социальных проектов по благоустройству. На встречу приехали около 80 человек.В первую очередь будут поддержаны проекты реконструкции памятников Великой Отечественной войны.Ранее с просьбой о благоустройстве памятных мест в Абхазии к первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко обратился политический деятель Бадра Гунба. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу и поручил Фонду президентских грантов запустить специальную программу для Абхазии.Ее цель – сохранение памяти о вкладе абхазского народа в победу. Деньги пойдут на ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений."Для нас важно, чтобы ни один значимый объект не остался без внимания", – подчеркнул руководитель Фонда.
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абхазия, россия, общество
Жителей сел познакомили с подачей заявок на финансирование соцпроектов
17:48 13.02.2025 (обновлено: 18:34 13.02.2025)
Внимание в первую очередь будет уделено поддержке проектов реконструкции памятников Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Представителей сельских поселений Абхазии познакомили со схемой подачи заявок на финансирование социальных проектов.
В Сухуме прошел семинар для жителей сел, на котором руководитель российского Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал о том, как подавать заявки на российские гранты для реализации социальных проектов по благоустройству. На встречу приехали около 80 человек.
В первую очередь будут поддержаны проекты реконструкции памятников Великой Отечественной войны.
Ранее с просьбой о благоустройстве памятных мест в Абхазии к первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко обратился политический деятель Бадра Гунба. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу и поручил Фонду президентских грантов запустить специальную программу для Абхазии.
Ее цель – сохранение памяти о вкладе абхазского народа в победу. Деньги пойдут на ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений.
"Для нас важно, чтобы ни один значимый объект не остался без внимания", – подчеркнул руководитель Фонда.