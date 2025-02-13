https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/zhiteley-sel-poznakomili-s-podachey-zayavok-na-finansirovanie-sotsproektov-1053749684.html

Жителей сел познакомили с подачей заявок на финансирование соцпроектов

Жителей сел познакомили с подачей заявок на финансирование соцпроектов

Sputnik Абхазия

Внимание в первую очередь будет уделено поддержке проектов реконструкции памятников Великой Отечественной войны. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T17:48+0300

2025-02-13T17:48+0300

2025-02-13T18:34+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Представителей сельских поселений Абхазии познакомили со схемой подачи заявок на финансирование социальных проектов.В Сухуме прошел семинар для жителей сел, на котором руководитель российского Фонда президентских грантов Илья Чукалин рассказал о том, как подавать заявки на российские гранты для реализации социальных проектов по благоустройству. На встречу приехали около 80 человек.В первую очередь будут поддержаны проекты реконструкции памятников Великой Отечественной войны.Ранее с просьбой о благоустройстве памятных мест в Абхазии к первому замруководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко обратился политический деятель Бадра Гунба. Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу и поручил Фонду президентских грантов запустить специальную программу для Абхазии.Ее цель – сохранение памяти о вкладе абхазского народа в победу. Деньги пойдут на ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений."Для нас важно, чтобы ни один значимый объект не остался без внимания", – подчеркнул руководитель Фонда.

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