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Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе

Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит подготовка к летнему турсезону и... 14.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-14T10:50+0300

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Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе Sputnik Абхазия Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе

Цишба также рассказал об основных параметрах бюджета района на 2025 год и о работе жилищно-коммунального хозяйства. Он сообщил, что завершаются работы по укладке плитки на тротуарах в центре Гагры, продолжается благоустройство набережной, коммунальщики проводят обрезку деревьев. "Также готовимся к выборам. В районе пять избирательных округов, 29 избирательных участков. Все участки готовы к выборам, все комиссии укомплектованы, постоянно ведется работа с МВД", – рассказал Цишба. Слушайте подкаст.

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