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Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе
Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит подготовка к летнему турсезону и... 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T10:50+0300
2025-02-14T10:50+0300
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Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе
Цишба также рассказал об основных параметрах бюджета района на 2025 год и о работе жилищно-коммунального хозяйства. Он сообщил, что завершаются работы по укладке плитки на тротуарах в центре Гагры, продолжается благоустройство набережной, коммунальщики проводят обрезку деревьев. "Также готовимся к выборам. В районе пять избирательных округов, 29 избирательных участков. Все участки готовы к выборам, все комиссии укомплектованы, постоянно ведется работа с МВД", – рассказал Цишба. Слушайте подкаст.
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Главный четверг: Цишба о подготовке к предстоящему турсезону в Гагрском районе
10:50 14.02.2025 (обновлено: 11:09 14.02.2025)
Исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в интервью радио Sputnik рассказал, как проходит подготовка к летнему турсезону и насколько район готов к проведению голосования.
Цишба также рассказал об основных параметрах бюджета района на 2025 год и о работе жилищно-коммунального хозяйства.
Он сообщил, что завершаются работы по укладке плитки на тротуарах в центре Гагры, продолжается благоустройство набережной, коммунальщики проводят обрезку деревьев.
"Также готовимся к выборам. В районе пять избирательных округов, 29 избирательных участков. Все участки готовы к выборам, все комиссии укомплектованы, постоянно ведется работа с МВД", – рассказал Цишба.