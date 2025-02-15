Президентские выборы в Абхазии - 2025
Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля.
Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля.
Избирательные участки, по традиции, открылись в 8:00, первые избиратели уже ждали возможности сделать свой выбор.
Избирательные участки, по традиции, открылись в 8:00, первые избиратели уже ждали возможности сделать свой выбор.
К участию в судьбе Родины приучают с детства, если сделать свой выбор по закону пока не удается, то можно помочь маме.
К участию в судьбе Родины приучают с детства, если сделать свой выбор по закону пока не удается, то можно помочь маме.
За ходом голосования внимательно следят сотрудники правоохранительных органов.
За ходом голосования внимательно следят сотрудники правоохранительных органов.
На участки приходят целыми семьями, многие считают участие в выборах президента Абхазии своим долгом.
На участки приходят целыми семьями, многие считают участие в выборах президента Абхазии своим долгом.
Взрослое поколение в стороне не остается, отдает свой голос во благо светлого будущего для детей и внуков.
Взрослое поколение в стороне не остается, отдает свой голос во благо светлого будущего для детей и внуков.
Во многих населенных пунктах избирательные участки располагались в школах, администрациях, медучреждениях.
Во многих населенных пунктах избирательные участки располагались в школах, администрациях, медучреждениях.
Схема голосования проста – избиратель находит себя в списке голосующих, ставит подпись, ему в паспорт ставят штамп и выдают бюллетень.
Схема голосования проста – избиратель находит себя в списке голосующих, ставит подпись, ему в паспорт ставят штамп и выдают бюллетень.
Далее избиратель ставит галочку напротив имени выбранного кандидата, после чего закидывает документ в урну.
Далее избиратель ставит галочку напротив имени выбранного кандидата, после чего закидывает документ в урну.
Всего в Абхазии 152 избирательных участка.
Всего в Абхазии 152 избирательных участка.
К 18:00 явка составила 55%.
К 18:00 явка составила 55%.
Новым президентом Абхазии станет тот, кто наберет 50% от общего количества проголосовавших и еще один голос.
Новым президентом Абхазии станет тот, кто наберет 50% от общего количества проголосовавших и еще один голос.
У входа в участки вывешены портреты и биографии кандидатов.
У входа в участки вывешены портреты и биографии кандидатов.
Помимо Абхазии, избирательные участки, открыты в Москве и Черкесске.
Помимо Абхазии, избирательные участки, открыты в Москве и Черкесске.
Участки закрылись ровно в 20:00.
Участки закрылись ровно в 20:00.
Предварительные итоги выборов будут известны уже 16 февраля.
Предварительные итоги выборов будут известны уже 16 февраля.