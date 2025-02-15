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Президентские выборы в Абхазии - 2025
Президентские выборы в Абхазии - 2025
Sputnik Абхазия
В Абхазии 15 февраля прошли досрочные президентские выборы. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
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выборы президента абхазии - 2025
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На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. К 18:00 в республике проголосовали 79019 граждан, в списках избирателей 134 500 человек. Выборы завершились в 20:00.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, выборы президента абхазии - 2025
фото, фото , мультимедиа, абхазия, выборы президента абхазии - 2025

Президентские выборы в Абхазии - 2025

20:55 15.02.2025
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В Абхазии 15 февраля прошли досрочные президентские выборы.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.
Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
К 18:00 в республике проголосовали 79019 граждан, в списках избирателей 134 500 человек. Выборы завершились в 20:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля.

Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательные участки, по традиции, открылись в 8:00, первые избиратели уже ждали возможности сделать свой выбор.

Избирательные участки, по традиции, открылись в 8:00, первые избиратели уже ждали возможности сделать свой выбор. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательные участки, по традиции, открылись в 8:00, первые избиратели уже ждали возможности сделать свой выбор.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К участию в судьбе Родины приучают с детства, если сделать свой выбор по закону пока не удается, то можно помочь маме.

К участию в судьбе Родины приучают с детства, если сделать свой выбор по закону пока не удается, то можно помочь маме. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

К участию в судьбе Родины приучают с детства, если сделать свой выбор по закону пока не удается, то можно помочь маме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом голосования внимательно следят сотрудники правоохранительных органов.

За ходом голосования внимательно следят сотрудники правоохранительных органов. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом голосования внимательно следят сотрудники правоохранительных органов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На участки приходят целыми семьями, многие считают участие в выборах президента Абхазии своим долгом.

На участки приходят целыми семьями, многие считают участие в выборах президента Абхазии своим долгом. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На участки приходят целыми семьями, многие считают участие в выборах президента Абхазии своим долгом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Взрослое поколение в стороне не остается, отдает свой голос во благо светлого будущего для детей и внуков.

Взрослое поколение в стороне не остается, отдает свой голос во благо светлого будущего для детей и внуков. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Взрослое поколение в стороне не остается, отдает свой голос во благо светлого будущего для детей и внуков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во многих населенных пунктах избирательные участки располагались в школах, администрациях, медучреждениях.

Во многих населенных пунктах избирательные участки располагались в школах, администрациях, медучреждениях. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во многих населенных пунктах избирательные участки располагались в школах, администрациях, медучреждениях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Схема голосования проста – избиратель находит себя в списке голосующих, ставит подпись, ему в паспорт ставят штамп и выдают бюллетень.

Схема голосования проста – избиратель находит себя в списке голосующих, ставит подпись, ему в паспорт ставят штамп и выдают бюллетень. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Схема голосования проста – избиратель находит себя в списке голосующих, ставит подпись, ему в паспорт ставят штамп и выдают бюллетень.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Далее избиратель ставит галочку напротив имени выбранного кандидата, после чего закидывает документ в урну.

Далее избиратель ставит галочку напротив имени выбранного кандидата, после чего закидывает документ в урну. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Далее избиратель ставит галочку напротив имени выбранного кандидата, после чего закидывает документ в урну.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Абхазии 152 избирательных участка.

Всего в Абхазии 152 избирательных участка. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в Абхазии 152 избирательных участка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К 18:00 явка составила 55%.

К 18:00 явка составила 55%. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

К 18:00 явка составила 55%.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новым президентом Абхазии станет тот, кто наберет 50% от общего количества проголосовавших и еще один голос.

Новым президентом Абхазии станет тот, кто наберет 50% от общего количества проголосовавших и еще один голос. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новым президентом Абхазии станет тот, кто наберет 50% от общего количества проголосовавших и еще один голос.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в участки вывешены портреты и биографии кандидатов.

У входа в участки вывешены портреты и биографии кандидатов. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

У входа в участки вывешены портреты и биографии кандидатов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо Абхазии, избирательные участки, открыты в Москве и Черкесске.

Помимо Абхазии, избирательные участки, открыты в Москве и Черкесске. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо Абхазии, избирательные участки, открыты в Москве и Черкесске.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки закрылись ровно в 20:00.

Участки закрылись ровно в 20:00. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки закрылись ровно в 20:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги выборов будут известны уже 16 февраля.

Предварительные итоги выборов будут известны уже 16 февраля. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги выборов будут известны уже 16 февраля.

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