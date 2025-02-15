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Президентские выборы в Абхазии - 2025

Президентские выборы в Абхазии - 2025

Sputnik Абхазия

В Абхазии 15 февраля прошли досрочные президентские выборы. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

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выборы президента абхазии - 2025

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На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. К 18:00 в республике проголосовали 79019 граждан, в списках избирателей 134 500 человек. Выборы завершились в 20:00.

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фото, фото , мультимедиа, абхазия, выборы президента абхазии - 2025