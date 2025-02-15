https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/ardzinba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-v-novom-afone-1053787395.html

Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне

Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне

Sputnik Абхазия

Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу и завершится в 20:00 того же дня. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T13:03+0300

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2025-02-15T15:16+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба отдал свой голос на выборах главы государства.Он принял участие в голосовании на избирательном участке в Новом Афоне.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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2025

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политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025