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Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
Sputnik Абхазия
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу и завершится в 20:00 того же дня. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T13:03+0300
2025-02-15T13:03+0300
2025-02-15T15:16+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба отдал свой голос на выборах главы государства.Он принял участие в голосовании на избирательном участке в Новом Афоне.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
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политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025
политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Ардзинба проголосовал на избирательном участке в Новом Афоне
13:03 15.02.2025 (обновлено: 15:16 15.02.2025)
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу и завершится в 20:00 того же дня.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба отдал свой голос на выборах главы государства.
Он принял участие в голосовании на избирательном участке в Новом Афоне.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.