https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/arshba-progolosoval-na-prezidentskikh-vyborakh-v-abkhazii-1053785113.html

Аршба проголосовал на президентских выборах в Абхазии

Аршба проголосовал на президентских выборах в Абхазии

Sputnik Абхазия

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, победу одержит тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат на пост главы государства Роберт Аршба проголосовал на выборах президента Абхазии.Он отдал свой голос на избирательном участке в Бабушаре.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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2025

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Sputnik Абхазия

политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025