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Аршба проголосовал на президентских выборах в Абхазии
Аршба проголосовал на президентских выборах в Абхазии
Sputnik Абхазия
На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, победу одержит тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T12:17+0300
2025-02-15T12:17+0300
2025-02-15T12:18+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат на пост главы государства Роберт Аршба проголосовал на выборах президента Абхазии.Он отдал свой голос на избирательном участке в Бабушаре.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
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политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025
политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Аршба проголосовал на президентских выборах в Абхазии
12:17 15.02.2025 (обновлено: 12:18 15.02.2025)
На высший государственный пост претендуют пять кандидатов, победу одержит тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат на пост главы государства Роберт Аршба проголосовал на выборах президента Абхазии.
Он отдал свой голос на избирательном участке в Бабушаре.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
Голосование стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.