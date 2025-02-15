https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/ashuba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhumskoy-shkole-14-1053781531.html

Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе №14

Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе №14

Sputnik Абхазия

На пост главы государства претендует пять кандидатов, победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T11:14+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал на президентских выборах на втором избирательном участке пятого округа в сухумской школе №14. Он выразил надежду на то, что для избранного кандидата первоочередной задачей будет объединение народа Абхазии. По спискам на этом участке голосуют более 2500 граждан, на данный момент проголосовали около 370 человек. Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, лаша ашуба