Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/ashuba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhumskoy-shkole-14-1053781531.html
Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе №14
Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе №14
Sputnik Абхазия
На пост главы государства претендует пять кандидатов, победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T11:14+0300
2025-02-15T11:22+0300
в абхазии
выборы
выборы президента абхазии - 2025
политика
общество
лаша ашуба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053780121_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_880debaaf2f253a78e3de44d16038eba.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал на президентских выборах на втором избирательном участке пятого округа в сухумской школе №14. Он выразил надежду на то, что для избранного кандидата первоочередной задачей будет объединение народа Абхазии. По спискам на этом участке голосуют более 2500 граждан, на данный момент проголосовали около 370 человек. Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053780121_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fb5901f54524db40cf23a399bda67994.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, лаша ашуба
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, лаша ашуба

Ашуба проголосовал на избирательном участке в сухумской школе №14

11:14 15.02.2025 (обновлено: 11:22 15.02.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛаша Ашуба
Лаша Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
На пост главы государства претендует пять кандидатов, победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба проголосовал на президентских выборах на втором избирательном участке пятого округа в сухумской школе №14.

"Сегодня очень значимый день для всей республики, для народа Абхазии. Это выборы президента Республики Абхазия, главного человека в стране. Самое главное, чтобы все проходило спокойно и стабильно", – сказал спикер.

Он выразил надежду на то, что для избранного кандидата первоочередной задачей будет объединение народа Абхазии.
По спискам на этом участке голосуют более 2500 граждан, на данный момент проголосовали около 370 человек.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0