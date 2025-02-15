https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/bganba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-3-v-gagre-1053780785.html

Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре

Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре

Sputnik Абхазия

Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу, 15 февраля. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T11:01+0300

2025-02-15T11:01+0300

2025-02-15T11:24+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

политика

общество

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053779886_0:31:1157:682_1920x0_80_0_0_c1319ca6d5f9a364d14503991c14d8a7.jpg

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре на выборах главы государства. В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал, что пребывает в хорошем настроении и от нового главы государства ждет активизации работы по государственному строительству. Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.По словам председателя избирательной комиссии участка №3 в Гагре Аллы Сичинава, с самого утра наблюдается высокая явка. По состоянию на 10:00 субботы, уже проголосовали 130 человек из 2500, указанных в списках.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, выборы