https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/bganba-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-3-v-gagre-1053780785.html
Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре
Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре
Sputnik Абхазия
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу, 15 февраля. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T11:01+0300
2025-02-15T11:01+0300
2025-02-15T11:24+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
политика
общество
выборы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053779886_0:31:1157:682_1920x0_80_0_0_c1319ca6d5f9a364d14503991c14d8a7.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре на выборах главы государства. В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал, что пребывает в хорошем настроении и от нового главы государства ждет активизации работы по государственному строительству. Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.По словам председателя избирательной комиссии участка №3 в Гагре Аллы Сичинава, с самого утра наблюдается высокая явка. По состоянию на 10:00 субботы, уже проголосовали 130 человек из 2500, указанных в списках.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053779886_104:0:1053:712_1920x0_80_0_0_b885ad1b887ec1d1efb24c6c3375701b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, выборы
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, выборы
Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре
11:01 15.02.2025 (обновлено: 11:24 15.02.2025)
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало в 8:00 в субботу, 15 февраля.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба проголосовал на избирательном участке №3 в Гагре на выборах главы государства.
В беседе с корреспондентом Sputnik он рассказал, что пребывает в хорошем настроении и от нового главы государства ждет активизации работы по государственному строительству.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
По словам председателя избирательной комиссии участка №3 в Гагре Аллы Сичинава, с самого утра наблюдается высокая явка. По состоянию на 10:00 субботы, уже проголосовали 130 человек из 2500, указанных в списках.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.