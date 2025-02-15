https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/bolee-57-tysyach-chelovek-progolosovalo-na-vyborakh-1053790717.html

Более 57 тысяч человек проголосовало на выборах

Более 57 тысяч человек проголосовало на выборах

Sputnik Абхазия

Избиратели могут отдать свои голоса как в Абхазии, так и в РФ, где открыто два участка для голосования. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T15:33+0300

2025-02-15T15:33+0300

2025-02-15T15:41+0300

в абхазии

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Явка на президентских выборах в Абхазии по данным ЦИК на 15:00 составила 43,5%, это более 57 тысяч избирателей. Данные по районам: В Москве проголосовало 1477 человек, в Черкесске — 1282.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025