https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/bolee-57-tysyach-chelovek-progolosovalo-na-vyborakh-1053790717.html
Более 57 тысяч человек проголосовало на выборах
Более 57 тысяч человек проголосовало на выборах
Sputnik Абхазия
Избиратели могут отдать свои голоса как в Абхазии, так и в РФ, где открыто два участка для голосования. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T15:33+0300
2025-02-15T15:33+0300
2025-02-15T15:41+0300
в абхазии
общество
политика
выборы
выборы президента абхазии - 2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053772987_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eb65f696f6c09bce8482c9b8ff65f79e.jpg
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Явка на президентских выборах в Абхазии по данным ЦИК на 15:00 составила 43,5%, это более 57 тысяч избирателей. Данные по районам: В Москве проголосовало 1477 человек, в Черкесске — 1282.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0f/1053772987_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_695aee4b62cf77eda169a41f3f8893b1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
общество, политика, выборы, выборы президента абхазии - 2025
Более 57 тысяч человек проголосовало на выборах
15:33 15.02.2025 (обновлено: 15:41 15.02.2025)
Избиратели могут отдать свои голоса как в Абхазии, так и в РФ, где открыто два участка для голосования.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Явка на президентских выборах в Абхазии по данным ЦИК на 15:00 составила 43,5%, это более 57 тысяч избирателей.
Гудаутский район — 48,66%;
Сухумский район — 50,47%;
Гулрыпшский район — 42,63%;
️Очамчырский район — 47,52%;
Ткуарчалский район — 41,47%;
В Москве проголосовало 1477 человек, в Черкесске — 1282.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.