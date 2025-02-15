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Более сотни человек проголосовало в первый час работы участка в Москве
Более сотни человек проголосовало в первый час работы участка в Москве
Sputnik Абхазия
В общей сложности в республике открыто 152 избирательных участка, еще два участка для голосования работает в России. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T11:41+0300
2025-02-15T11:41+0300
2025-02-15T11:49+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Более ста человек проголосовало в первый час работы избирательного участка в Москве.Председатель участковой комиссии Беслан Кобахия отметил, что на участке наблюдается большая активность.На участке работают международные наблюдатели из Парагвая, Аргентины, а также наблюдатели от всех кандидатов в президенты.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, россия
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество, россия
Более сотни человек проголосовало в первый час работы участка в Москве
11:41 15.02.2025 (обновлено: 11:49 15.02.2025)
В общей сложности в республике открыто 152 избирательных участка, еще два участка для голосования работает в России.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Более ста человек проголосовало в первый час работы избирательного участка в Москве.
Председатель участковой комиссии Беслан Кобахия отметил, что на участке наблюдается большая активность.
"Пять кандидатов. Все кандидаты образованные люди, хорошие люди, воспитанные люди, патриоты Абхазии. И интрига сохраняется, конечно, до конца выборов", — сказал Кобахия.
На участке работают международные наблюдатели из Парагвая, Аргентины, а также наблюдатели от всех кандидатов в президенты.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.