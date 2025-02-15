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Гунба отдал свой голос на участке в Сухумском государственном колледже
Гунба отдал свой голос на участке в Сухумском государственном колледже
Sputnik Абхазия
В субботу в Абхазии проходят досрочные выборы президента, в стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T12:32+0300
2025-02-15T12:32+0300
2025-02-15T12:32+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба отдал свой голос на выборах главы государства на участке в Сухумском государственном колледже.Кандидат добавил, что каждый гражданин должен принять ответственное решение, которое отразится на будущем страны, отдать свой голос.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
Гунба отдал свой голос на участке в Сухумском государственном колледже
В субботу в Абхазии проходят досрочные выборы президента, в стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба отдал свой голос на выборах главы государства на участке в Сухумском государственном колледже.
"Я голосую за стабильное развитие нашей страны, за укрепление взаимоотношений с Российской Федерацией, улучшение качества жизни граждан нашей страны, за безопасность граждан нашей страны и все то, за что боролись наши воины", — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
Кандидат добавил, что каждый гражданин должен принять ответственное решение, которое отразится на будущем страны, отдать свой голос.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.