https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/gunba-otdal-svoy-golos-na-uchastke-v-sukhumskom-gosudarstvennom-kolledzhe-1053785824.html

Гунба отдал свой голос на участке в Сухумском государственном колледже

Гунба отдал свой голос на участке в Сухумском государственном колледже

Sputnik Абхазия

В субботу в Абхазии проходят досрочные выборы президента, в стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T12:32+0300

2025-02-15T12:32+0300

2025-02-15T12:32+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Бадра Гунба отдал свой голос на выборах главы государства на участке в Сухумском государственном колледже.Кандидат добавил, что каждый гражданин должен принять ответственное решение, которое отразится на будущем страны, отдать свой голос.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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