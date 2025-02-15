https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsinia-progolosoval-na-izbiratelnom-uchastke-v-moskve-1053788264.html

Квициниа проголосовал на избирательном участке в Москве

Квициниа проголосовал на избирательном участке в Москве

Sputnik Абхазия

Явка избирателей на московском участке для голосования к 12:00 составила 450 человек. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T13:47+0300

2025-02-15T13:47+0300

2025-02-15T15:14+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа проголосовал на выборах президента республики на избирательном участке в Москве.По данным ЦИК, явка на московском участке к 12:00 составила 450 человек.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.

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абхазия, россия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество