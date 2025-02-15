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Квициниа проголосовал на избирательном участке в Москве
Квициниа проголосовал на избирательном участке в Москве
Sputnik Абхазия
Явка избирателей на московском участке для голосования к 12:00 составила 450 человек. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T13:47+0300
2025-02-15T13:47+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа проголосовал на выборах президента республики на избирательном участке в Москве.По данным ЦИК, явка на московском участке к 12:00 составила 450 человек.Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.
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абхазия, россия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
абхазия, россия, выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
Квициниа проголосовал на избирательном участке в Москве
13:47 15.02.2025 (обновлено: 15:14 15.02.2025)
Явка избирателей на московском участке для голосования к 12:00 составила 450 человек.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа проголосовал на выборах президента республики на избирательном участке в Москве.
"Люди радуются, встречаются наши горожане, наши соотечественники, наши граждане. Все обсуждают будущую судьбу Абхазии. Во что мы все свято верим, и я абсолютно уверен, что будущее у нас будет хорошее. Вместе с Россией, в дружбе с РФ", — отметил Квициниа.
По данным ЦИК, явка на московском участке к 12:00 составила 450 человек.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.