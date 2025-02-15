https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsiniya-zhalob-i-obrascheniy-o-narusheniyakh-na-uchastkakh-ne-postupalo-1053792413.html

Квициния: жалоб и обращений о нарушениях на участках не поступало

Квициния: жалоб и обращений о нарушениях на участках не поступало

Sputnik Абхазия

Сотрудники правоохранительных органов находятся на местах проведения голосования, организованы дежурства и рабочие группы. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T17:35+0300

2025-02-15T17:35+0300

2025-02-15T17:47+0300

в абхазии

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. На данный момент никаких жалоб и обращений о нарушениях на избирательных участках в органы прокуратуры не поступало, заявил и.о. генпрокурора Абхазии Дамир Квициния.Он подчеркнул, что с момента открытия участков все сотрудники прокуратур районов и центрального аппарата находится на местах, организованы дежурства."У нас имеет взаимодействие с центральной избирательной комиссией, в районах органы прокуратуры взаимодействуют с районными избирательными комиссиями. Также нами организована координация деятельности правоохранительных органов при осуществлении избирательного процесса", – сообщил он. Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.

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2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

выборы, политика, общество, выборы президента абхазии - 2025