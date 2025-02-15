https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/kvitsiniya-zhalob-i-obrascheniy-o-narusheniyakh-na-uchastkakh-ne-postupalo-1053792413.html
Квициния: жалоб и обращений о нарушениях на участках не поступало
Квициния: жалоб и обращений о нарушениях на участках не поступало
Sputnik Абхазия
Сотрудники правоохранительных органов находятся на местах проведения голосования, организованы дежурства и рабочие группы. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T17:35+0300
2025-02-15T17:35+0300
2025-02-15T17:47+0300
в абхазии
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политика
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. На данный момент никаких жалоб и обращений о нарушениях на избирательных участках в органы прокуратуры не поступало, заявил и.о. генпрокурора Абхазии Дамир Квициния.Он подчеркнул, что с момента открытия участков все сотрудники прокуратур районов и центрального аппарата находится на местах, организованы дежурства."У нас имеет взаимодействие с центральной избирательной комиссией, в районах органы прокуратуры взаимодействуют с районными избирательными комиссиями. Также нами организована координация деятельности правоохранительных органов при осуществлении избирательного процесса", – сообщил он. Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.
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выборы, политика, общество, выборы президента абхазии - 2025
выборы, политика, общество, выборы президента абхазии - 2025
Квициния: жалоб и обращений о нарушениях на участках не поступало
17:35 15.02.2025 (обновлено: 17:47 15.02.2025)
Сотрудники правоохранительных органов находятся на местах проведения голосования, организованы дежурства и рабочие группы.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. На данный момент никаких жалоб и обращений о нарушениях на избирательных участках в органы прокуратуры не поступало, заявил и.о. генпрокурора Абхазии Дамир Квициния.
Он подчеркнул, что с момента открытия участков все сотрудники прокуратур районов и центрального аппарата находится на местах, организованы дежурства.
"У нас имеет взаимодействие с центральной избирательной комиссией, в районах органы прокуратуры взаимодействуют с районными избирательными комиссиями. Также нами организована координация деятельности правоохранительных органов при осуществлении избирательного процесса", – сообщил он.
Сегодня в Абхазии проходят досрочные выборы президента. В стране открыто 152 избирательных участка, еще два — в России.
В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.