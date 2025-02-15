https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/marshan-vse-izbiratelnye-uchastki-rabotayut-v-shtatom-rezhime-1053779047.html

Маршан: все избирательные участки работают в штатном режиме

Маршан: все избирательные участки работают в штатном режиме

Sputnik Абхазия

Всего на досрочных выборах президента Абхазии открыто 154 избирательных участка, в том числе два в России. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T09:29+0300

2025-02-15T09:29+0300

2025-02-15T09:44+0300

в абхазии

выборы президента абхазии - 2025

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абхазия

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Все избирательные участки на выборах президента Абхазии открылись в 08:00 и работают в штатном режиме, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.

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выборы президента абхазии - 2025, новости, абхазия