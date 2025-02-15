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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Маршан: все избирательные участки работают в штатном режиме
Маршан: все избирательные участки работают в штатном режиме
Sputnik Абхазия
Всего на досрочных выборах президента Абхазии открыто 154 избирательных участка, в том числе два в России. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Все избирательные участки на выборах президента Абхазии открылись в 08:00 и работают в штатном режиме, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан. В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске.В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.
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выборы президента абхазии - 2025, новости, абхазия
выборы президента абхазии - 2025, новости, абхазия

Маршан: все избирательные участки работают в штатном режиме

09:29 15.02.2025 (обновлено: 09:44 15.02.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукДмитрий Маршан
Дмитрий Маршан - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего на досрочных выборах президента Абхазии открыто 154 избирательных участка, в том числе два в России.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Все избирательные участки на выборах президента Абхазии открылись в 08:00 и работают в штатном режиме, сообщил на брифинге председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

"На территории РФ, за пределами Абхазии, в городах Москве и Черкесске, также в 8 утра участки были открыты. Там также активно процесс голосования проходит", — отметил он.

В стране открыто 152 участка, еще два работают за рубежом — в Москве и в Черкесске.
В списки для голосования внесены 134 500 избирателей, чтобы выборы признали состоявшимися, должны проголосовать не меньше половины из них.
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