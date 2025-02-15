https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/oleg-bartsits-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-1053780632.html

Олег Барциц проголосовал на выборах президента Абхазии

Олег Барциц проголосовал на выборах президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Досрочные выборы главы государства проходят в Абхазии в субботу, 15 февраля, на высший государственный пост претендуют пять кандидатов. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T10:58+0300

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выборы президента абхазии - 2025

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц проголосовал на выборах главы государства.Барциц отдал свой голос на избирательном участке в родном селе Блабырхуа Гудаутского района."Прекрасное настроение. Сегодня наша страна делает очень важный выбор. Абхазия должна выйти на новый этап своего развития — мирный, без противостояния", — подчеркнул он.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00. На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.

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политика, общество, выборы, выборы президента абхазии - 2025