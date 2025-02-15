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ЦИК Абхазии: бюллетени для голосования направили в Москву с запасом

ЦИК Абхазии: бюллетени для голосования направили в Москву с запасом

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Граждане Абхазии, которые находятся за пределами страны, могут отдать свой голос на организованных избирательных участках в РФ. 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T14:10+0300

2025-02-15T14:10+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Бюллетени для голосования в Москву были направлены с запасом, пояснил глава ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан во время брифинга. Посол Абхазии в России просил выделить семь тысяч бюллетеней, но расчеты комиссии показали, что за 12 часов участок сможет обслужить не более трех тысяч граждан. В итоге ЦИК принял решение направить в российскую столицу четыре тысячи бюллетеней, пояснил Маршан. С 8:00 до 12:00 свой голос в Москве отдали около 450 человек.

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