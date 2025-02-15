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ЦИК Абхазии: явка избирателей составляет 21%
ЦИК Абхазии: явка избирателей составляет 21%
Sputnik Абхазия
Досрочные президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, отдать свой голос избиратели смогут в 8:00 до 20:00. 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T13:15+0300
2025-02-15T13:15+0300
2025-02-15T15:15+0300
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выборы президента абхазии - 2025
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. По данным ЦИК Абхазии на 12:00, явка избирателей по республике составила 21%, это 28744 человека.В числе лидирующих по явке — Сухумский район, где проголосовало 33%, а вот в Ткуарчалском районе — только 15%.Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.
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выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
выборы, выборы президента абхазии - 2025, политика, общество
ЦИК Абхазии: явка избирателей составляет 21%
13:15 15.02.2025 (обновлено: 15:15 15.02.2025)
Досрочные президентские выборы проходят в Абхазии в субботу, отдать свой голос избиратели смогут в 8:00 до 20:00.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. По данным ЦИК Абхазии на 12:00, явка избирателей по республике составила 21%, это 28744 человека.
В числе лидирующих по явке — Сухумский район, где проголосовало 33%, а вот в Ткуарчалском районе — только 15%.
Голосование на досрочных президентских выборах в Абхазии стартовало утром в субботу, 15 февраля. Избирательные участки начали свою работу в 8:00, отдать свой голос можно будет вплоть до 20:00.
На пост главы государства претендуют пять кандидатов — Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал. Победителем станет тот, кто наберет 50% и еще один голос от общего количества проголосовавших.