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Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике
Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике
Sputnik Абхазия
Абхазия и Россия на протяжении многих лет взаимодействуют в сфере молодежной политики. Как участие в совместных проектах помогает молодым людям развиваться и... 15.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-15T10:24+0300
2025-02-15T10:24+0300
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Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике
Абхазия и Россия на протяжении многих лет взаимодействуют в сфере молодежной политики. Как участие в совместных проектах помогает молодым людям развиваться и реализовывать свои таланты, какой положительный опыт вовлечения в эти процессы уже есть, в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, молодежная политика, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, молодежная политика, аудио
Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике
10:24 15.02.2025 (обновлено: 10:26 15.02.2025)
Абхазия и Россия на протяжении многих лет взаимодействуют в сфере молодежной политики. Как участие в совместных проектах помогает молодым людям развиваться и реализовывать свои таланты, какой положительный опыт вовлечения в эти процессы уже есть, в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы.