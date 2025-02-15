https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/vzaimnyy-interes-kara-osman-ogly-o-mezhdunarodnom-sotrudnichestve-v-molodezhnoy-politike--1053765447.html

Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике

Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике

Sputnik Абхазия

Абхазия и Россия на протяжении многих лет взаимодействуют в сфере молодежной политики. Как участие в совместных проектах помогает молодым людям развиваться и... 15.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-15T10:24+0300

2025-02-15T10:24+0300

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Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Кара-Осман-оглы о международном сотрудничестве в молодежной политике

Абхазия и Россия на протяжении многих лет взаимодействуют в сфере молодежной политики. Как участие в совместных проектах помогает молодым людям развиваться и реализовывать свои таланты, какой положительный опыт вовлечения в эти процессы уже есть, в эфире радио Sputnik рассказал председатель молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы.Слушайте подкаст.

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