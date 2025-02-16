https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/bolee-357-kilometrov-berega-ochischeno-v-krasnodarskom-krae-i-krymu-posle-krusheniya-tankerov--1053806978.html
Более 357 километров берега очищено в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров
Более 357 километров берега очищено в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более 357 километров берега очищено с начала работ в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе. 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T11:00+0300
2025-02-16T11:00+0300
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керченский пролив
краснодарский край
крым
черное море
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более 357 километров берега очищено с начала работ в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе. Собрано свыше 186 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС России. В пятницу специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера "Волгонефть-239". 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
керченский пролив
краснодарский край
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керченский пролив, краснодарский край, крым, черное море
керченский пролив, краснодарский край, крым, черное море
Более 357 километров берега очищено в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров
11:00 16.02.2025 (обновлено: 11:54 16.02.2025)
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более 357 километров берега очищено с начала работ в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе.
Собрано свыше 186 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС России.
К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей.
В пятницу специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера "Волгонефть-239".
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.