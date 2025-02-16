https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/bolee-357-kilometrov-berega-ochischeno-v-krasnodarskom-krae-i-krymu-posle-krusheniya-tankerov--1053806978.html

Более 357 километров берега очищено в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров

Более 357 километров берега очищено в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более 357 километров берега очищено с начала работ в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

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керченский пролив

краснодарский край

крым

черное море

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более 357 километров берега очищено с начала работ в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе. Собрано свыше 186 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС России. В пятницу специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера "Волгонефть-239". 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

керченский пролив

краснодарский край

черное море

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Sputnik Абхазия

керченский пролив, краснодарский край, крым, черное море