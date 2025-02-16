https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-kuznetsov-ob-igrakh-basketbolistov-apsny-v-chempionate-yufo-1053739959.html

Дополнительное время: Мазов и Кузнецов об играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО

Дополнительное время: Мазов и Кузнецов об играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО

Sputnik Абхазия

Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Николай Кузнецов в программе "Дополнительное время". 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T14:18+0300

2025-02-16T14:18+0300

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Дополнительное время: Мазов и Кузнецов о играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО Sputnik Абхазия Дополнительное время: Мазов и Кузнецов о играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО

Баскетбольная команда "Апсны" продолжает участвовать в чемпионате Южного федерального округа среди северо-кавказских команд. Команда сыграла четыре выездных тура и намеревается еще дважды выступить в чемпионате. По предварительной информации, один из этих туров должен пройти в Абхазии. О том, как команда выступает в Северо-кавказской лиге, как готовится к ближайшим встречам, слушайте в подкасте.

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