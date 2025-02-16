https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-kuznetsov-ob-igrakh-basketbolistov-apsny-v-chempionate-yufo-1053739959.html
Дополнительное время: Мазов и Кузнецов об играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО
Дополнительное время: Мазов и Кузнецов об играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО
Sputnik Абхазия
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Николай Кузнецов в программе "Дополнительное время". 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T14:18+0300
2025-02-16T14:18+0300
2025-02-16T14:19+0300
радио
подкасты
дополнительное время
абхазия
спорт
баскетбол
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053740712_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_7c8a5857629f729f320290eb1cb1b01d.jpg
Дополнительное время: Мазов и Кузнецов о играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Мазов и Кузнецов о играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО
Баскетбольная команда "Апсны" продолжает участвовать в чемпионате Южного федерального округа среди северо-кавказских команд. Команда сыграла четыре выездных тура и намеревается еще дважды выступить в чемпионате. По предварительной информации, один из этих туров должен пройти в Абхазии. О том, как команда выступает в Северо-кавказской лиге, как готовится к ближайшим встречам, слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0d/1053740712_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_80a15d3a27fda2bdebfe9474d572d76e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, баскетбол, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, спорт, баскетбол, аудио
Дополнительное время: Мазов и Кузнецов об играх баскетболистов "Апсны" в чемпионате ЮФО
14:18 16.02.2025 (обновлено: 14:19 16.02.2025)
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Николай Кузнецов в программе "Дополнительное время".
Баскетбольная команда "Апсны" продолжает участвовать в чемпионате Южного федерального округа среди северо-кавказских команд. Команда сыграла четыре выездных тура и намеревается еще дважды выступить в чемпионате. По предварительной информации, один из этих туров должен пройти в Абхазии.
О том, как команда выступает в Северо-кавказской лиге, как готовится к ближайшим встречам, слушайте в подкасте.